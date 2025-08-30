‘Merlina 2’, ‘Alice in Borderland 3’ y la saga de ‘Rápidos y furiosos’: Netflix sube el nivel en su catálogo de septiembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Netflix iniciará septiembre de 2025 con una agenda cargada de estrenos que prometen conquistar a todo tipo de público, desde los amantes del drama hasta quienes buscan comedia ligera, acción o documentales. La plataforma sigue apostando por una combinación de producciones originales y títulos adquiridos que se suman a su ya extenso catálogo.

Uno de los lanzamientos más esperados es la llegada de nuevas temporadas de series de gran éxito como la segunda parte de la temporada 2 de Merlina, que continúan expandiendo su universo. En paralelo, Netflix estrena producciones originales de América Latina y España, confirmando su estrategia de fortalecer contenidos en idioma español para audiencias locales y globales.

El mes también trae la saga de películas de Rápidos y Furiosos que apuntan tanto al público juvenil como adulto, también con apuestas que van desde el romance y la ciencia ficción hasta historias inspiradas en hechos reales.

Septiembre se perfila como un mes lleno de sorpresas y novedades para los millones de suscriptores de la plataforma alrededor del mundo.

La segunda parte de la temporada 2 de 'Merlina' se estrena el 3 de septiembre.Fuente: Netflix

Series

Merlina: Temporada 2 - Parte 2 (03/09/2025)

Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.

Beso o muerte (09/09/2025)

Un grupo de comediantes se enfrentan en un ardiente drama improvisado, donde deben resistir los avances de sus seductoras coprotagonistas hasta lograr el beso perfecto.

Las muertas (10/09/2025)

Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Ratu Ratu Queens: La serie (12/09/2025)

Tras dejar sus hogares en Indonesia, cuatro mujeres forman una inesperada amistad y enfrentan insólitos dilemas mientras exploran la vida en Nueva York.

Tú y todo lo demás (12/09/2025)

Dos amigas desde la adolescencia que tienen un lazo de amor y odio se distancian con el tiempo. Hasta que una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días.

Next Gen Chef (17/09/2025)

En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

'Las muertas' narra la historia de las hermanas proxenetas María del Jesús y Delfina González Valenzuela, alias las Poquianchis, que en la obra son llamadas hermanas Baladro y cuyo caso conmocionó al México de los años 60.Fuente: Netflix

Platónico (18/09/2025)

Cuando un desconocido seductor con un plan oculto llega al Hotel Luna Azul, dos hermanas, tan desquiciadas como encantadoras, quedan atrapadas entre el caos y el romance.

Black Rabbit (18/09/2025)

El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

El refugio atómico (19/09/2025)

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

El hotel embrujado (19/09/2025)

Luego de heredar un hotel, una mamá soltera termina viviendo con el fantasma de su difunto hermano… y huéspedes exigentes que nunca se van.

Incontrolables (25/09/2025)

Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora ―tan carismática como peligrosa― no son lo que aparentan.

Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09/2025)

Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella. ¿Podrá sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales y escapar de los planes del Joker?

Películas

El cielo sí existe (01/09/2025)

Durante una operación, el hijo de 4 años de un pastor abandona su cuerpo y se va al cielo. Cuando despierta, relata su visita al otro lado.

Rápidos y furiosos (02/09/2025)

En esta entrega de la saga de carreras de velocidad, el fugitivo Dom Toretto se une a su némesis Brian O'Conner para enfrentar a un enemigo en común.

+ Rápido + Furioso (02/09/2025)

Cuando lo arrestan en Miami, el expolicía Brian O'Conner acepta un trato con el FBI y decide infiltrarse en un cartel como conductor. Para lograrlo, acude a un viejo amigo.

Rápido y furioso (02/09/2025)

La lealtad de un policía de Los Ángeles se pone a prueba cuando se infiltra en un grupo de corredores de autos callejeros que se sospecha organizan robos a gran velocidad.

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw (02/09/2025)

Le dieron una misión: detener una amenaza biológica letal en Inglaterra. Pero, para cumplirla, el agente Luke Hobbs deberá unirse a su némesis, el mercenario Deckard Shaw.

Rápidos y furiosos 5in control (02/09/2025)

Dominic Toretto y su equipo van a Brasil e intentan realizar un atraco millonario para asegurar su libertad, mientras un capo de la droga y un agente federal les pisan los talones.

Rápidos y furiosos 6 (02/09/2025)

El corredor de autos Dominic Toretto y su equipo recurren a su talento detrás del volante para participar en un robo que los llevará a recorrer distintos continentes.

Rápidos y furiosos 7 (02/09/2025)

Un equipo de delincuentes adictos a la velocidad lleva ahora una vida normal, pero un hombre con hambre de venganza los saca de su estado de complacencia.

Netflix estrenará la saga completa de 'Rápidos y Furiosos'.Fuente: Netflix

Rápido y furioso: Reto Tokio (02/09/2025)

Cuando llega a Tokio tras participar en carreras callejeras, Sean intenta perfeccionar un nuevo y atrevido estilo de manejo para desafiar a un rival peligroso.

Inspector Zende (05/09/2025)

Cuando el asesino en serie Carl Bhojraj escapa de prisión y aparece en Bombay, el decidido inspector Zende acepta la misión de volver a capturar al escurridizo fugitivo.

Academia de villanos (11/09/2025)

Cuando una TV misteriosa la transporta a una escuela de villanos, una empleada de restaurante encuentra un nuevo propósito... y una forma de vengarse de sus enemigos.

El otro París (12/09/2025)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

El mismo día contigo (18/09/2025)

Tras quedar atrapada en un bucle temporal, una chica debe abrirse camino entre las ruinas de su vida para poder recuperar su libertad.

Y ella dijo quizás (19/09/2025)

Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.

Mantis (26/09/2025)

Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?

French Lover (26/09/2025)

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

Documentales y especiales

Falso amor y venganza (05/09/2025)

Víctimas de fraudes románticos intentan rehacer sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, blanco del estafador de Tinder, y de la detective privada Brianne Joseph.

La bella y Bester (12/09/2025)

¿Tuvo algo que ver la renombrada Dra. Nandipha Magudumana en el escape de prisión de Thabo Bester? Esta escalofriante serie documental analiza los enigmáticos lazos que los unen.

Eventos en vivo

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (14/09/2025)

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en una megapelea por la corona unificada del peso supermediano. En vivo desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Niñez y familia

Concierge Pokémon: Temporada 1 - Part 2 (04/09/2025)

Este es el Resort Pokémon, un lugar donde sus exclusivos huéspedes pueden relajarse y divertirse. ¿A quiénes ayudará primero Haru, la nueva concierge?

Transformers: La chispa de la Tierra: Temporada 2 (17/09/2025)

Con la Emberstone destruida, los Malto y los terranos emprenden una misión para encontrar los fragmentos que las fuerzas del mal quieren usar para sembrar el caos.

Anime

La nobleza de las flores (07/09/2025)

Cuando el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas.

