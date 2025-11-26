Macaulay Culkin no descarta una nueva secuela de 'Mi pobre angelito' y hasta comparte una idea

Macaulay Culkin reveló durante la presentación de su espectáculo Una noche nostálgica con Macaulay Culkin que podría volver a interpretar a Kevin McCallister en una nueva película de Mi pobre angelito. Según sus declaraciones, comentó que "no estaría completamente alérgico" a retomar el papel, aunque señaló que "tendría que ser algo realmente bueno". En ese sentido, dio una idea que podría convertirse en una posible secuela.

"Tenía más o menos esta idea", explicó Culkin. Su personaje sería "viudo o divorciado" y estaría dedicado a criar a su hijo. Debido a su trabajo, no le prestaría suficiente atención, lo que generaría molestias en el niño. En esa situación, Kevin quedaría impedido de ingresar a su propia casa porque su hijo se niega a dejarlo entrar y le coloca trampas, como en la película original.

Según el actor, esta versión cambiaría a los villanos clásicos por el propio Kevin McCallister, quien tendría que enfrentarse a su hijo para ingresar a su hogar durante las fiestas. Culkin agregó que "la casa es una especie de metáfora la relación" y que su personaje debe "volver a entrar al corazón de su hijo". "Ese es el pitch más cercano que tengo. No estoy completamente alérgico, si es lo correcto", precisó.

Las razones del director para retomar Mi pobre angelito

La saga Mi pobre angelito convirtió a Macaulay Culkin en una figura cinematográfica en la década de 1990. La primera película recaudó 476 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda más taquillera del mismo año. El también protagonizó la secuela de 1992, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.

Chris Columbus, director de ambas entregas, declaró en agosto a Entertainment Tonight que no debería realizarse una nueva película de la franquicia. "Creo que Mi pobre angelito existe no como una pieza del tiempo, pero sí como un momento muy especial, y realmente no puedes volver a capturar eso", afirmó. "Creo que es un error intentar regresar y recuperar algo que hicimos hace 35 años. Debería dejarse como está".

Cabe mencionar que ni Culkin ni Columbus participaron en Mi pobre angelito 3, estrenada en 1997. De hecho, en 2002 se lanzó una cuarta entrega solo para televisión. Incluso, en 2021, Disney presentó un reinicio de la historia con Home Sweet Home Alone, protagonizada por Archie Yates, pero la película recibió críticas negativas.