Michael Bolton fue operado por tumor cerebral y cancela presentaciones para recuperarse

El cantante Michael Bolton anunció la cancelación de varios conciertos de su próxima gira debido a una cirugía para extirpar un tumor cerebral. La noticia fue compartida por el propio artista en un comunicado a través de sus redes sociales.

Con 70 años, el intérprete reveló que el tumor fue descubierto justo antes de las festividades navideñas, lo que llevó a una intervención de emergencia que resultó ser "un éxito".

"Justo antes de las vacaciones, se descubrió que tenía un tumor cerebral, que requirió cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito", contó.

Además, el cantante expresó su gratitud por el apoyo recibido durante el proceso de recuperación, el cual está llevando a cabo en su hogar. "Me estoy recuperando en casa, rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia", escribió en Facebook el intérprete de When A Man Loves A Woman.

Michael Bolton prometió contar detalles de su recuperación

La cirugía y la posterior recuperación, que se estima tomarán varios meses, obligarán a Michael Bolton a tomar un "descanso temporal" de sus compromisos artísticos, incluyendo los conciertos que estaban programados a partir del 1 de febrero en diferentes ciudades de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, según indica su página web oficial.

"Estoy más que agradecido por todo el amor y el apoyo que me han mostrado generosamente a través de los años. Sepan que estoy guardando sus mensajes positivos en mi corazón".

Bolton prometió proporcionar más detalles sobre su estado de salud y la reprogramación de los conciertos tan pronto como sea posible.

¿Quién es Michael Bolton?

Michael Bolton es un cantante y compositor estadounidense que logró gran éxito a mediados de la década de 1980 y a inicios de la década de 1990. Se destaca por ser uno de los exponentes más populares del soft-rock y la balada romántica estadounidense de esa época.

Además de brillar por cuenta propia, su popularidad se disparó cuando comenzó a coescribir con cantautores de la talla de Diane Warren y Bob Dylan. También escribió canciones para Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Kenny G, Peabo Bryson y Patti LaBelle.



Ha cantado con famosos artistas de toda clase de estilos como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Renée Fleming, Mateo Blanco, Zucchero, Patti LaBelle, Céline Dion, Ray Charles, Percy Sledge, Wynonna Judd, y BB King.

Bolton llegó al Perú en 2011 para ofrecer un concierto el 24 de mayo en el Centro de Convenciones Maria Angola. Fue una presentación intima donde cantó lo mejor de su repertorio, el cual incluyó entrañables temas como How Am I Supposed To Live Without You, Love Is A Wonderful Thing, How Can We Be Lovers y el infaltable hit When A Man Loves A Woman.