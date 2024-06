Tiene 41 años y vive libremente en un santuario en Florida: así vive 'Bubbles', el famoso mono de Michael Jackson

Michael Jackson siempre se mostró muy cariñoso con los animales, sobre todo si viven con él. Una de sus mascotas más conocidas es Bubbles, su mono chimpancé de 41 años que vive, actualmente, en el Centro de Grandes Simios en Florida, Estados Unidos, donde una vez fue dejado por el cantante, quien no podía criarlo después de que el animal llegó a la edad adulta.

Ahora, Patti Ragan, directora del centro de simios en Florida, contó a TMZ cuál es la situación del mono que alegró los días del 'Rey del pop' fallecido hace 15 años. "Bubbles tiene mucha libertad en el santuario. Es capaz de explorar túneles, construir un nido bajo un árbol, hacer siestas diarias al mediodía y de vez en cuando incluso pinta", relató.

El portal estadounidense reveló que Bubbles viene siendo examinado "periódicamente" por un veterinario y un personal de cuidado cuyo costo asciende a los 30 mil dólares anuales. Este cuidado al popular chimpancé se da debido a que está cada vez más cerca del promedio de vida máxima de su especie (50 años).

"Ella describe a Bubbles como un chimpancé amigable que interactúa bien con los visitantes y otros animales, incluidos sus compañeros chimpancés: Oopsie, Boma, Ripley, Kodua y Stryker. Se nos dice que Bubbles no muestra ningún signo de abuso en el pasado", precisa TMZ.

Michael Jackson iba con su mono Bubbles a conferencias y actividades comerciales. | Fuente: EFE

Bubbles estuvo en videoclip 'Liberian Girl' con John Travolta

Bubbles, nacido en abril de 1983, sigue siendo uno de los simios más populares en la industria musical. El chimpancé estuvo en Hayvenhurst, una de las mansiones de Michael Jackson para grabar los demos de 'Thriller' y 'Bad'.

El mono también fue una de las estrellas en el Bad World Tour, una de las más exitosas giras de Jackson entre 1987 y 1989. No obstante, Bubbles hizo su mejor aparición en el videoclip de Michael Jackson 'Liberian Girl' donde actuó al lado de estrellas de la talla de John Travolta, Steven Spielberg, Whoopi Goldberg y Olivia Newton-John.

Bubbles también fue retratado en 1988 en una figura de porcelana por el artista Jeff Koons, quien quedó impactado por la relación del animal con el ídolo pop. Un años después, el chimpancé se fue a vivir al famoso rancho Neverland donde paseaba libremente y jugaba con las estrellas que visitaban al cantante.

Otro hecho conocido es el incidente con Freddie Mercury, fallecido líder de la banda Queen, quien mostró su descontento con la mascota de Jackson, luego de que este insistiera en que permanezca en el estudio donde grabaron 'There Must Be More to Life Than This'.

Bubbles intentó suicidarse el 2003 cuando fue llevado al rancho de Bob Dunn. | Fuente: EFE

Bubbles intentó suicidarse en el rancho de Bob Dunn

No todo fue felicidad para Bubbles. El mono empezó a subir de peso y crecer haciendo cada vez más difícil su estadía en el rancho Neverland. Con el nacimiento de Prince Michael II, el 2002, el intérprete de 'Beat It' mostró su temor de que su mascota dañara a su hijo recién nacido por lo que decidió enviarlo al rancho de Bob Dunn.

Al poco de tiempo de estar en el rancho, Bubbles fue encontrado en estado de gravedad por lo que tuvo que ser llevado de emergencia. Medios internacionales reportaron que la veterinaria concluyó que el chimpancé intentó suicidarse por el estrés causado en el lugar.

Al enterarse de esto, Michael Jackson decidió dejar a Bubbles con un entrenador de su confianza. Finalmente, el animal fue trasladado al santuario de Florida, lugar donde reside actualmente y vive en libertad junto con otros chimpancés famosos como la orangutana Popi, conocida por su aparición en Duro de matar, y el orangután Tango, estrella figura del refresco de naranja Tang.

