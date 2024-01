Película sobre Michael Jackson ya tiene al actor que encarnará al cantante en 'The Jackson 5'

Michael Jackson ha removido el mundo del cine en los últimos días al conocerse que en abril del 2025 se estrenará una próxima película sobre su biografía de la mano de Lionsgate. Los fanáticos esperan ver al ‘Rey del pop’ en la pantalla grande encarnado en su sobrino de 27 años, Jaafar Jackson, y bajo la dirección de Antoine Fuqua, conocido por sus películas El justiciero, Los siete magníficos y Hacia la libertad.

Ahora, la productora acaba de confirmar al actor que interpretará a Michael Jackson en sus inicios con la icónica banda adolescente The Jackson 5. Se trata de Juliano Krue Valdi, un artista de 9 años que viene caracterizando desde hace un tiempo al fallecido cantante usando sus trajes clásicos y haciendo sus ‘pasos lunares’ en videos difundidos en redes sociales donde se le ve por diversas calles de Nueva York y Los Ángeles.

Juliano Krue Valdi hará de Michael Jackson cuando el músico tenía 11 años y hacía sus solos de cantante acompañado de sus hermanos en The Jackson 5. Valdi volverá a renombrar aquellos momentos de Jackson cantando: ‘I Want You Back’, ‘ABC’ y ‘I'll Be There’, icónicos temas que lo catapultaron a la fama para iniciar su carrera.

“Más allá de ser un joven talento fenomenal, Juliano está profundamente inspirado por Michael y su música, y ha logrado traducir esa inspiración en una presencia y actuación que captura la verdadera magia del joven Michael Jackson”, declaró a Deadline Graham King, productor de la película ‘Michael’.

Asimismo, Antoine Fuqua reconoció que “fue más difícil” encontrar al actor infantil para el papel de Michael Jackson en sus inicios que al protagonista del largometraje. “Buscamos por todas partes a un actor que pudiera encarnar el espíritu de Michael a través de su voz, su carisma, y sus habilidades de baile. El innegable y puro talento de Juliano lo colocó en el primer lugar de la lista”, sostuvo.

Juliano Krue Valdi: “Michael Jackson es muy especial para mí”

Por su parte, Juliano Krue Valdi se mostró muy feliz de que Lionsgate lo haya elegido para el papel de Michael Jackson. Por medio de un comunicado, compartido por Deadline y The Hollywood Reporter, el actor infantil habló de la importancia que tiene para él este nuevo reto en la película ‘Michael’.

“Esta oportunidad es realmente importante para mí porque Michael Jackson es el Rey del Pop y es muy especial en mi corazón. Llevo cinco años bailando sus canciones. Él me hace sentir realmente especial y me hace sentir bien conmigo mismo. Me encanta la energía de Michael Jackson”, expresó.

Cabe resaltar que será Jaafar Jackson quien interpretará el papel principal de Michael Jackson en la película que será distribuida por Universal Pictures. Jaafar es hijo de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael Jackson y exintegrante de Jackson 5.

¿De qué tratará la película biográfica de Michael Jackson?

De acuerdo con la descripción de Lionsgate, el filme de la biografía de Michael Jackson se basará en varios aspectos de la vida del músico fallecido en junio de 2009. La historia contará sus inicios con los Jackson 5 y su incursión como bailarín y cantante, además de su gran ascenso en los escenarios donde hizo vibrar a millones de fanáticos con sus coreografías y su voz.

No obstante, se desconoce si la película también abordará las controversias en las que estuvo involucrado Michael Jackson debido a que el proyecto se está haciendo con su patrimonio, el mismo que viene financiando su defensa legal ante las acusaciones por violación sexual a menores las cuales, hasta la fecha, no se han comprobado.

“Michael traerá al público una interpretación fascinante y honesta del hombre brillante pero complicado que se convirtió en el Rey del Pop. La película presenta sus triunfos y tragedias a una escala cinematográfica épica, desde su lado humano y sus luchas personales hasta su innegable genio creativo, ejemplificado por sus actuaciones más icónicas. Como nunca, el público experimentará una mirada interna a uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido”, expresa la sinopsis oficial.