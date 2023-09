Miguel Bosé revela detalles durante el asalto en su casa: "¡Me pidieron una selfie!"

El cantante español Miguel Bosé ha compartido detalles impactantes sobre el aterrador atraco que sufrió en su residencia en Ciudad de México hace casi un mes. El intérprete de Amante bandido relató el espeluznante episodio en el que, tras ser encañonado y retenido junto a sus hijos por intrusos, estos sorprendentemente solicitaron tomarse una selfie con él cuando le reconocieron.

En un principio, el artista se negó a dar más detalles sobre el asalto, incluso evadió las preguntas de la prensa cuando presentó su documental Bosé renacido, tan solo dos semanas atrás. Sin embargo, en una reciente entrevista con el programa español El Hormiguero, el cantante decidió romper su silencio y confesar todo lo que vivió durante esa terrible noche.

¿Cómo fue el asalto a Miguel Bosé?

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. del 20 de agosto, cuando Miguel Bosé se preparaba para dormir en su hogar en Ciudad de México. Más de 10 individuos, armados "hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande", lograron ingresar a su residencia, encañonándolo a él y a sus hijos antes de saquearla por completo.

A pesar del miedo que invadió la casa, al ver a sus hijos rodeados de metralletas, el cantante enfatizó que no hubo violencia física en ningún momento. Incluso, los asaltantes aceptaron mantener a los chicos juntos en un cuarto, mientras él los llevaba a las cajas de seguridad. "Les dije: ¿Qué quereies? Todo lo que podamos llevarnos y la cifra que nos dijeron que hay en esta casa, respondieron".

"Yo soy tu fan", un selfie"

Uno de los momentos más sorprendentes de la historia fue cuando el jefe de la banda delincuencial se percató de la identidad de Miguel Bosé. Dejando de lado su máscara, el líder reveló ser un ferviente seguidor del cantante. "Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. De reprente, se oyó una voz por detrás que decía un selfie, un selfie", contó.

Fue entonces que Bosé supo que la situación no pasaría a mayores: "En ese momento tuve la sensación que no iba a pasar nada. Me entró más tranquilidad". Luego de dos largas horas y de llevarse absolutamente todo lo que quisieron, los hombres salieron huyendo. Sin embargo, el cantante no perdió la calma.

Asimismo, Miguel Bosé destacó que sus hijos afrontaron esta terrible experiencia como unos "campeones". "Cuando vi entrar a mis hijos, que fueron unos campeones, en sus ojos no había miedo. No había nada de miedo (...) Afrontaron, menos mal, esta experiencia en una forma completamente diferente", explicó.

¿Qué pasó con los asaltantes?

A finales de agosto, Miguel Bosé tomó acciones legales tras el asalto que sufrió en su hogar, en México. Después de compartir su aterradora experiencia en redes, Bosé presentó una denuncia formal por robo a casa habitación con violencia, según lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta el momento las autoridades no han podido dar con los responsables del robo.