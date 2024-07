El actor Mike Heslin murió a los 30 años de un infarto y su esposo se despide con conmovedor mensaje

La trágica noticia fue confirmada por su esposo, el DJ Scotty Dynamo, quien aseguró que los médicos no han sabido explicarle la razón de su muerte.

Mike Heslin, actor conocido por Lioness y The Holiday Proposal Plan, falleció el 2 de julio a los 30 años víctima de un infarto tras haber ingresado al hospital. Su esposo, el DJ Nicolas James Wilson, más conocido como Scotty Dynamo, dio la lamentable noticia a través de sus redes sociales.

En su mensaje, aseguró que no le encontraba sentido que sufriera un paro, ya que Heslin estaba en perfecto estado de salud. "No tienen explicación para lo que pasó", escribió acerca de las explicaciones que le dieron los médicos. Continuando con su dedicatoria, contó que estaban en planes de formar una familia: "Regularmente compartíamos nuestros nombres favoritos de bebés para nuestros futuros hijos. Si alguna vez me convierto en padre, voy a ponerle tu nombre a mi hijo y espero poder criarlo para que se convierta al menos en la mitad de hombre que tú eres. Estamos a 3 semanas de tu cumpleaños y faltan 4 meses para nuestro primer aniversario de bodas, pero sé que estás en un lugar mejor y que el cielo ha ganado otro ángel".

Por otro lado, Scotty Dynamo relató cómo fue cuando se enteró de la muerte de Mike Heslin: "Cuando te sentí tomar tu último aliento, mi corazón se rompió en un millón de pedazos. Si tuviera el poder de cambiar de lugar contigo, lo haría en un instante. Pero lo tomaré día a día como siempre me dijiste, y viviré cada día en tu honor".

Tras dar la noticia de su fallecimiento, informó que los órganos de su esposo serán donados ya que eso era lo que él quería. "Te amaré por siempre", se despidió.

¿Quién es Mike Heslin?

Mike Heslin es un actor, escritor y productor estadounidense conocido por su trabajo en cine y televisión. Ha aparecido en diversas series de televisión y películas, además de haber creado y protagonizado varios proyectos independientes.

Heslin también ha sido reconocido por su activismo en la comunidad LGBTQ+ y su esfuerzo por representar diversas historias y personajes en la industria del entretenimiento. Sus contribuciones al cine y la televisión destacan por su autenticidad y compromiso con temas sociales relevantes.

El actor contrajo matrimonio con Scotty Dynamo, cantante, compositor y productor musical canadiense conocido por su trabajo en el género de la música pop y electrónica. Ha ganado reconocimiento por sus pegajosas melodías y su estilo energético en el escenario. Además de su carrera musical, ha sido visto como una figura destacada en la cultura pop, participando en proyectos que combinan música, moda y entretenimiento digital.

