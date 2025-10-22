Mike Shinoda sobre el regreso de Linkin Park sin Chester Bennington: "Hice muchas cosas para llegar a este punto"

Cabe recordar que Linkin Park una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo y nu metal, marcó a toda una generación desde su debut con Hybrid Theory (2000).

"Estamos muy emocionados con la gira, creo que es una gira muy agresiva, son muchos shows, es la mayor cantidad de shows que hemos tocado en mucho tiempo", expresó Shinoda en una entrevista concedida a Studio 92.

Tras la muerte de Chester Bennington , la banda inició un nuevo capítulo con Emily Armstrong como vocalista. Si bien hay un vacío que aún conmueve a los fans, muchos podrán disfrutar nuevamente de clásicos en vivo como In the End, Numb y Crawling.

Mike Shinoda y Emily Armstrong , integrantes de Linkin Park , compartieron detalles sobre lo que vienen experimentando en su actual gira From Zero World Tour , que incluye una presentación en Lima el martes 28 de octubre en el Estadio San Marcos.

Emily Armstrong revela cómo la admiración por Chester Bennington la inspiró a unirse a Linkin Park

Emily Armstrong contó en la misma entrevista que uno de los principales motivos que la llevó a unirse a la banda fue su admiración por Bennington.

"En realidad, él me ayudó a darle forma a quién soy yo como cantante. Cuando yo tenía 13 años, ese primer álbum, Hybrid Theory, me tenía absolutamente obsesionada con él; fue un momento en el que estaba metiéndome a tocar en bandas y esas cosas, encontrando mi propia voz, y tuve un pensamiento: si él puede hacerlo, yo también puedo hacerlo", relató.

El regreso de Linkin Park sorprendió a quienes veían difícil la idea de que la banda volviera a los escenarios sin Bennington. Sin embargo, Mike cree que, con la incorporación de Armstrong, el grupo ha retomado su energía y su conexión con el público.

"Ha sido un largo viaje. En el 2017 o 2018 puse mucho de mi dolor, mis emociones en un álbum llamado Post Traumatic y luego hice una gira en solitario, y luego me di cuenta que era demasiado, muy emotivo y fue muy pesado. Durante los siguientes cinco o seis años hice muchas cosas para llegar a este punto de ahora, de llegar a tocar con este grupo de personas que amo y que es realmente agradable", comentó.

Las entradas para ver a Linkin Park en Lima están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster.