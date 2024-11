Milett Figueroa se enfrenta a Rodrigo Tapari, ex Ráfaga, en 'Cantando 2024'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unas semanas, Milett Figueroa y Rodrigo Tapari sorprendieron al unirse en un dueto improvisado en Cantando 2024, pero esta vez la atención se centró en un cruce de opiniones entre ambos. El cantante argentino cuestionó el puntaje que Milett había dado a una de las parejas en competencia, lo que generó un momento tenso en el programa.

Durante la última emisión del reality, compitieron la cantante Luisa Albinoni y Adrián Ocampo, la exmodelo Josefina Pouso con Facundo Magrané, y el actor Agustín Cachete y Marcia Rubido. Fue la presentación de Cachete y Marcia la que dividió las opiniones de los jueces, especialmente de Milett y Rodrigo.

"Me gustó mucho la propuesta, trajeron baile y me sentí en un musical", comentó Milett sobre Cachete, pero añadió: "Sé que puedes dar mucho más, estás muy cómodo, pero me gustaría verte en otro tipo de propuesta".

Rodrigo, conocido por su tiempo en Ráfaga, no tardó en señalar lo que consideró una contradicción: Le puso una buena calificación a Cachete, que "desafinó y estuvo fuera de tiempo", cuando a Luisa, que para él lo hizo mejor, le dio un puntaje mucho más bajo.

Visiblemente incómoda, Milett respondió tajante: "Yo no voy a discutir mi puntaje con nadie. Respeto a mis compañeros, pero por algo estoy sentada aquí".

Milett Figueroa y Rodrigo Tapari cantan a capela

Pese a las tensiones, el pasado reciente entre ambos incluye un momento de complicidad cuando improvisaron un dueto a capela. En ese entonces, Milett Figueroa y Rodrigo Tapari sorprendieron al interpretar una parte de Hasta que me olvides de Luis Miguel.

En una entrevista telefónica con América Hoy, Tapari calificó la interpretación de Milett con un 7. "Entiendo que fue improvisado y salió muy bien, pero puede salir mucho mejor", explicó.

