Las transmisiones en vivo que viene realizando cada semana Miley Cyrus desde su cuenta de Instagram se han convertido en una fuente de diversión para sus seguidores, quienes no se pierden un episodio del “Bright Minded: Live With Miley” durante el confinamiento por el nuevo coronavirus.

En su más reciente emisión, tuvo como invitada especial a Hilary Duff, con quien sostuvo una conversación en la que terminó haciéndole una confesión de estrella pop a otra. Cyrus reveló lo agradecida que estaba con la actriz de “Lizzie McGuire” por haber sido su fuente de inspiración.

Así, Miley se sinceró y relató a Hilary que ella acudió a la convocatoria para interpretar a Hannah Montana “solo para poder imitarla”. “Quiero confesar que fui a un concierto tuyo cuando tenía once años, vestida con una falda de cuadros plisada y unas botas Uggs solo porque tú vestías así”, dijo Cyrus, emocionada.

Asimismo, contó cuánto quería imitar lo que Duff hacía por aquellos años en que protagonizaba la serie de Disney. “No me importaba ser actriz o cantante, simplemente quería copiarte en todo, lo que más quería era poder hacer cualquier cosa que hubieras hecho tú”, afirmó.

“Así que quiero darte las gracias por haberme inspirado”, continuó la canante. “Nunca estaría aquí sentada ahora de no haber sido por ti. Tú me has enseñado el camino a seguir”, finalizó.

LA RESPUESTA DE HILARY Y OTRAS INVITADAS

Tras la confesión de Miley Cyrus, Hilary Duff no dudó en elogiar a su par y reconocer que ella también es una fuente de inspiración para muchos.

“Lo primero, decirte que eres muy amable y que siento que te conozco desde hace muchísimo tiempo. Escucharte decir eso me ha hecho sentir que eres realmente una luz y que has sido muy valiente por tomar tantas decisiones arriesgadas en la vida. Tú, sí que eres una inspiración para todos nosotros”, señaló.

Como se recuerda, además de Duff, otras estrellas han pasado por la transmisión de Miley Cyrus. Entre ellas, Demi Lovato, quien a través de un videochat reveló que luego de su actuación en los MTV Video Music Awards 2013 no pudo lucir un bikini durante dos años debido a los comentarios que recibió sobre su cuerpo.

Ellen DeGeneres, Rita Ora y Hailey Baldwin también fueron entrevistas por la exchica Disney. En una de ellas, Cyrus confesó las razones por las que abandonó la iglesia: "Tenía algunos amigos gays en el colegio. Esa es la razón por la que dejé mi iglesia, porque no les aceptaban, les enviaban a terapias de conversión... También tuve dificultades para encontrar mi sexualidad”, señaló.