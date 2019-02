Miley Cyrus y Liam Hemsworth: ¿Su romance de 10 años pudo no haber sucedido?

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron a fines del 2018, tras 10 años de conocerse en el rodaje de la película "The Last Song". | Fuente: Instagram

¿Es posible que el romance entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth nunca se hubiera dado? El actor reveló que casi no consigue el papel de Will Blakelee en la cinta "The Last Song", donde se conoció, con su ahora esposa, hace 10 años.

"Ese fue mi primer trabajo [en EE.UU.] y fue literalmente al final de mis tres meses de visa. Eligieron a otro chico, pero no funcionó con él", contó el intérprete australiano a Today.

Fue la oportunidad de su vida y donde conoció a Miley Cyrus con quien se casó a fines del 2018. Su agente lo llamó para pedirle que vaya a Disney para leer de nuevo el guion con Miley. "Lo hice y todos comenzaron a aplaudir como con la idea de 'debimos contratarte primero'", recordó Liam Hemsworth.

ROMANCE: DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

"The Last Song" se centra en la historia de Ronnie Miller (Cyrus) a quien envían a una playa para vivir con su padre durante el verano. Allí conoce a Blakelee y los dos se enamoran tras después de descubrir su amor por la música.

La dupla sostuvo una relación interminente a partir de la película. Fueron pareja durante años antes de que Hemsworth le propusiera matrimonio a Miley Cyrus en el 2012, pero los dos terminaron un año despuués. Volvieron a salir en el 2015 hasta que finalmente se casaron en una íntima ceremonia el 23 de diciembre del 2018.

"Es algo raro como todo sucedió y 10 años después estoy aquí, casado", agregó Liam Hemsworth.

LA BODA

“Este es, probablemente, nuestro millonésimo beso”, escribió la intérprete de “Wrecking Ball” como leyenda de las primeras fotos que compartió de su matrimonio.

Ellos se casaron en la ciudad de Franklin (Tennessee, EE.UU.) aunque se rumoreaba que se iba a realizar en Australia. Al evento solo asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja.

Por el momento, ni Miley ni Liam piensan en tener hijos. "Ambos aman a los niños, pero no están apurados en comenzar una familia", indicó una fuente cercana a la artista a "People". Ellos disfrutan pasando el tiempo con los hijos de Chris Hemsworth: India (6 años) además de los gemelos Tristan y Sasha (4 años). En este momento, son felices de ser los tíos divertidos.