Millie Bobby Brown muestra cómo luce en redes sociales y da una lección a sus seguidores. | Fuente: Instagram

Millie Bobby Brown ha mostrado los dos lados que tienen las redes sociales a través de una serie de fotos que publicó en su cuenta de Instagram. Si bien muchos usuarios critican a las celebridades por lucir “perfectas”, la actriz de “Stranger Things” reveló cómo lucen en realidad los famosos.

Tras anunciar en un pequeño video que se alejaba de TikTok por los intensos comentarios de sus detractores (haters), la popular ‘Eleven’ dio una lección a todos los que publican su “vida feliz” en Internet cuando en realidad no es así.

En las primeras imágenes vemos a una Millie Bobby Brown con un maquillaje en tonalidades rosadas y un vestido del mismo color. Las siguientes fotos la muestran al natural, con las imperfecciones que cualquier adolescente puede tener a esa edad como el acné.

Esta fue la manera que tuvo la actriz de enseñarle a todos sus seguidores que los famosos no siempre son como lucen en redes sociales, sino que al igual que ellos, son personas reales.

SU ÚLTIMA PRODUCCIÓN EN NETFLIX

Antes de grabar la cuarta temporada de "Stranger Things", la artista se dio el tiempo para protagonizar y producir la cinta "Enola Holmes" que recientemente se estrenó en Netflix.

En una entrevista para Deadline, Millie Bobby Brown señaló que no todo ha acabado para su personaje, dando a entender que, entre ella y el director Harry Bradbeer, podrían ponerse a trabajar en una segunda entrega.

"Hay más historia que contar. La historia no ha acabado aún. Ella no ha crecido, no hay conclusión. Creo que siempre será alguien que está evolucionando, pero siempre hay algo más que mostrar en pantalla. A Harry y a mí nos ha encantado trabajar juntos, así que tiene que pasar. Harry, tenemos un email que enviar (a Netflix)", dijo entre risas.

