Exintegrante del Grupo 5 sale en defensa de Christian Yaipén: "Es un gran artista y estoy muy agradecido con él"

La polémica contra el Grupo 5 continúa. Si bien exintegrantes de la orquesta de cumbia se pronunciaron sobre la eliminación de sus videos en YouTube, uno de ellos se mostró agradecido por la oportunidad que le ofrecieron Andy, Elmer y Christian Yaipén tras haber integrado sus filas.

Edu Lecca (que también estuvo en La Voz Perú, tuvo como coach al menor de los Yaipén y llegaron a la final) salió en defensa de su colega, con quien recientemente lanzó su nueva canción, Cómo te extraño, disponible en todas las plataformas digitales.

"Christian es un gran artista, estoy muy agradecido con él, sus hermanos Elmer y Andy de Grupo 5 por darme la oportunidad de trabajar un tema. Las cosas fluyen de la mejor manera cuando hay cordialidad y respeto. Forme parte de la familia Grupo 5 y ellos saben lo muy agradecido que estoy hasta ahora", mencionó el cantante de cumbia a El Popular.

Asimismo, Edu Lecca destacó que existe un buen ambiente laboral en la agrupación de cumbia y, muestra de ello, es el tema que acaba de estrenar con Christian Yaipén: "Ambos le ponemos nuestra nota romántica. Christian tiene brillo, así que vamos a darle con todo", dijo.

Así como formó parte del Grupo 5 también estuvo en Los Caribeños de Guadalupe, no obstante, actualmente está encaminando su carrera como solista.

¿Qué exintegrantes del Grupo 5 ya no tienen sus canciones en plataformas digitales?

El cantante considera que está mal esta decisión del Grupo 5 debido a que “nosotros hicimos un buen trabajo”, en referencia a los cantantes que pasaron por la agrupación norteña.

“El primer tema que yo grabé con el Grupo 5 se llamó Perdóname, es un tema lindísimo. Bueno, ya no lo encontramos por decisión de ellos. No estoy de acuerdo en que lo hayan quitado porque hay muchas personas que les gustaba la versión mía. En este caso, yo pienso que han querido imponer que solo se escuche la voz de ellos y de Christian Yaipén, y lo digo en buena onda. Eso es lo que puedo pensar, pero no deberían borrar la historia. Entiendo que ahora quieren hacer lo mismo que al inicio del Grupo 5, que el papá empezó cantando los temas principales del grupo”, dijo en el programa Siempre en casa, de RPP.

En conversación con RPP, Dantes Cardosa confesó que se sintió descontento porque sus interpretaciones ya no están en YouTube y lo comparó con su paso por la Charanga Habanera. "En YouTube encuentras mis temas de la Charanga, a pesar de que no esté en el grupo desde hace tiempo. Eso no pasó con el Grupo 5. Dicen que cambiaron la estrategia de lo que era antes y le dieron todas las canciones a Christian. Fue un cambio brusco", agregó. Como se recuerda, interpretó temas como Alimaña y El ritmo de mi corazón.

Más allá de criticar este hecho, el cantante aclaró que aún mantiene un sentimiento de gratitud hacia la orquesta de Elmer, Andy y Christian Yaipén.

Lucho Cuéllar, quien grabó exitosos temas como Amor de mis amores, La amante, Puro corazón, entre otros, reconoció que, aunque estas canciones ya no estén disponibles en YouTube, aún permanecen en la preferencia de mucha gente. "Esos temas no estarán en las redes sociales, pero están en el corazón y en la cabecita del pueblo. Agradezco mucho al grupo de que no me prohíba cantarlas en los eventos a donde voy. Creo que sería injusto (que me las prohíban)", acotó.

Canciones como Morir de amor, Motor y motivo, Dile y Que levante la mano volvieron a resonar en su voz en Grupo 5, pero esto le trajo ciertos obstáculos en el camino. Paz dijo que tuvo un problema inesperado en la plataforma de videos YouTube, donde notó que algunas de sus interpretaciones habían sido "silenciadas".

"Para grabar las canciones que grabé, pasó que me habían silenciado en YouTube porque simplemente no quieren que se escuche", dijo Lucho Paz a La República. "Lo que hicimos fue hablar con el compositor de estas canciones para pedir el permiso (de cantarlas), pero ese permiso cuesta y hay que invertir dinero, porque ellos cobran por sus composiciones".

Si bien estuvo dos años en la orquesta de cumbia, cantó en vivo el tema Motor y motivo, por lo que lamenta que el público ya no pueda escucharla en su voz.

Como se recuerda, no solo estuvo en la agrupación, también en la película que hicieron hace algunos años. “Creo que eso no lo han borrado todavía”, dijo en broma. Sin embargo, consideró que sí le afecta que no haya rastro de él con el Grupo 5 porque fue sus inicios.

