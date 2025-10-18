Filipina Emma Tiglao ganó la corona de Miss Grand International 2025 en Bangkok

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El certamen Miss Grand International 2025 culminó con la coronación de Emma Tiglao, representante de Filipinas, como nueva soberana del concurso. El momento de la proclamación estuvo acompañado por una gran ovación del público que marcó el cierre de una gala que se transmitió en vivo a través de YouTube.

Visiblemente emocionada, mientras saludaba al público y ondeaba la bandera de su país, Tiglao, quien es periodista, recibió la corona de manos de la reina saliente, Christine Juliane Opiaza, también filipina.

El evento se celebró desde Bangkok, en Tailandia.

La Miss Grand International 2025 alzó la voz contra la corrupción en Filipinas

En su intervención, Emma Tiglao, de 30 años, aprovechó el escenario para pronunciarse contra la corrupción en su país y rendir homenaje a la reportera palestina Mariam Dagga, fallecida en agosto durante un ataque israelí en Gaza.

"Como periodista, me duele el corazón por mi país ahogado por la corrupción, por las vidas perdidas en los terremotos y tifones", expresó al ofrecer su mensaje a favor de la paz, en línea con el lema del certamen: Stop the war and violence.

La nueva reina aludió así a las recientes denuncias en Filipinas sobre la presunta malversación de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura para el control de inundaciones. Las acusaciones han provocado manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades del país.

En la ronda final de preguntas, la representante de Tiglao fue consultada sobre las medidas que deberían aplicarse a los responsables de centros de estafa en línea, un problema que afecta con fuerza al Sudeste Asiático. La filipina respondió que los operadores de estas redes deben enfrentar sanciones severas y penas de cárcel, ya que en muchos de estos casos se emplea a personas víctimas de trata.

Cuadro de posiciones del Miss Grand International 2025

Durante la competencia, las representantes de más de 70 países participaron en desfiles, entrevistas y presentaciones artísticas.

Sarunrat Puagpipat, de Tailandia, fue anunciada como primera finalista, seguida por Aitana Jiménez (España), Faith Maria Porter (Ghana) y Nariman Battikha (Venezuela), quienes completaron el cuadro de honor de esta edición.

El cuadro de posiciones finales quedó así:

Miss Grand International 2025: Emma Tiglao – Filipinas

1.ª finalista: Sarunrat Puagpipat – Tailandia

2.ª finalista: Aitana Jiménez – España

3.ª finalista: Faith Maria Porter – Ghana

4.ª finalista: Nariman Battikha – Venezuela

Flavia López no ingresó al top de finalistas del Miss Grand International 2025

La peruana Flavia López, de 20 años, no logró clasificar entre las 22 semifinalistas tras la primera ronda de la pasarela. A pesar de su destacada participación en las actividades preliminares, la modelo quedó fuera de la fase final.

Otro de los momentos más esperados fue el anuncio del Miss Popular Vote, reconocimiento que otorga el pase directo al top 10 a la candidata más votada por el público en línea. Este año, el premio recayó en Laura Ramos, representante de Colombia.

Al término del evento, la organización anunció que la próxima edición del concurso se celebrará en Jaipur, India, en octubre de 2026.