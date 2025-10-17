Luciano Mazzetti se luce en Chile tras debutar como jurado de cocina en reality show ‘El internado’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luciano Mazzetti ahora está en Chile. El popular chef peruano debutó como jurado internacional de cocina en el reality show El internado mostrando todos sus conocimientos —y experiencia— sobre la preparación de diversos platillos a los participantes que concursan en el programa emitido por el canal Mega de dicho país.

Fue el último lunes 13 de octubre que el cocinero nacional estuvo en el estreno del programa chileno junto con el chef francés Yann Yvin y el cocinero español Pablo Albuerne, quienes conforman el jurado principal. “¡Jueces de alto nivel! Ellos son los chefs que calificarán a los participantes de El Internado”, sostuvo la promoción del programa con un post con las fotos de los tres jurados.

Es así como Luciano Mazzetti se integró en su primer trabajo en un reality show de televisión en el extranjero luego de llevar su talento en diversos programas de cocina en el Perú como: Sabe a Perú, Mejor cocina, Cocina en un toque y El gran chef famosos. Este último entrando meses atrás en reemplazo de Giacomo Bocchio.

De igual manera, Mazzetti recibió el respaldo de miles de sus seguidores en redes sociales quienes felicitaron al chef peruano por su primera experiencia en televisión en el extranjero. “Luciano es el mejor”, “Luciano internacional!!! Al fin, lo máximo” y “El chef más guapo y profesional”, se lee en algunos comentarios.

Asimismo, Nelly Rossinelli felicitó a su excompañero por su debut en Chile. “Con todoooooo Lucianito Mazzetti !!!! La vas a romper amigo”, señaló la influencer.

El chef peruano Luciano Mazzetti está en Chile como jurado de cocina en un reality show. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

¿Qué dijo Luciano Mazzetti tras su debut en reality show chileno?

Por otro lado, Luciano Mazzetti señaló estar “emocionado” por esta nueva experiencia en televisión en Chile y que está listo para mostrar toda su sapiencia en la cocina.

“Por mi lado, estoy muy emocionado de ver qué pueden hacer en la cocina, sé que sus trayectorias gastronómicas no son de lo más extensas, pero para eso estamos nosotros aquí, para enseñarles un poco”, declaró en la primera emisión en El internado.

De igual manera, destacó su exigencia para que los concursantes puedan preparar buenos platillos durante la competencia.

“Igual puedo ser perro y super malo, pero como recién les estoy agarrando un poquito de confianza a los participantes, y como no saben nada, quiero aguantarme un poco antes de criticarlos severamente”, mencionó.

Luciano Mazzetti fue jurado en El gran chef famosos junto a Nelly Rossinelli y Javier Masías. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

¿Quién es Luciano Mazzetti?

Luciano Mazzetti es una figura reconocida en el ámbito gastronómico peruano. Con casi 250 000 seguidores en Instagram, este chef y conductor de televisión combina su pasión por la cocina con su experiencia en viajes, compartiendo recetas y tips culinarios.

Su trayectoria incluye programas televisivos como Cocina en un toque, Mejor cocina y Sabe a Perú. También es creador de los canales de YouTube Viaja y prueba (330 000 suscriptores) y Cocina pe (120 000 suscriptores), espacios en los que fusiona su amor por la gastronomía y su habilidad para conectar con el público.

Antes de alcanzar el éxito en el mundo culinario, Mazzetti incursionó en el modelaje para financiar sus estudios universitarios y, tras un breve paso por la carrera de Ingeniería Industrial, decidió dedicarse completamente a la cocina.