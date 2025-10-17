Flavia López en el Miss Grand International 2025: cuándo y dónde ver a la peruana en el certamen de belleza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Miss Grand International 2025 está a punto de comenzar sus últimos desfiles para elegir a la sucesora de la filipina Christine Opiaza, quien asumió la corona el año pasado tras la destitución de Rachel Gupta, anterior reina que denunció públicamente a la organización por supuesto maltrato y abandono.

En el caso de Perú, nuestro país estará representado por Flavia López, quien viene ganando notoriedad en los últimos días por su imponente porte y su talento para caminar en las pasarelas. López tendrá el objetivo de ser la tercera peruana en llevarse el título tras el logro de Luciana Fuster el 2023 y de María José Lora el 2017.

En esta oportunidad, la decimotercera edición del Miss Grand International reunirá a 77 países de todo el mundo en uno de los eventos de belleza más importantes en los últimos años.

A continuación, conoce cuándo, dónde ver y cómo votar por la peruana Flavia López que, con solo 20 años, se vienen destacando entre otras concursantes, figurando como una de las favoritas para llevarse la corona según predijeron varios misólogos.

El Miss Grand International 2025 reúne a más de 70 concursantes de diversos países en Tailandia. | Fuente: Instagram (missgrandinternational)

¿Cuándo y dónde es la final del Miss Grand International 2025?

La gala final del Miss Grand International 2025 se realizará este sábado 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, en Tailandia. Allí se juntarán 77 concursantes, quienes estarán en los últimos desfiles y actividades de la competencia para encontrar a la reemplazante de Christine Opiaza, actual Miss Grand International 2024.

¿A qué hora inicia la final del Miss Grand International 2025?

La gala final del Miss Grand International 2025 iniciará este sábado 18 de octubre a las 7.00 a. m. (hora peruana). En esta oportunidad, Flavia López representará a Perú en el certamen buscando llevarse la corona para nuestro país por tercera vez.

¿Dónde ver la transmisión del Miss Grand International 2025 en vivo?

El desfile del Miss Grand International 2025 se podrá ver en directo por medio del canal oficial GrandTV en YouTube. Además, los seguidores del evento también podrán ver la transmisión en vivo en las redes sociales de Instagram y Facebook del certamen, donde también se publicarán las fotos y novedades del certamen.

Con 20 años, la modelo Flavia López representará al Perú en el Miss Grand International 2025. | Fuente: Instagram (flaviaa.lopez)

¿Cómo votar por Flavia López en final del Miss Grand International 2025?

Días atrás, el Miss Grand International 2025 abrió las votaciones del Miss Popular Vote, una oportunidad para que los fans impulsen a su favorita directamente al top 10.

Para apoyar a la candidata peruana, solo debes ingresar a la página oficial del Miss Grand International, dirigirte a la sección de concursantes, buscar la foto de Flavia López, miss Grand Perú, y presionar el botón “Vote”. Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses, equivalente a poco más de 1 dólar estadounidense o 3,70 soles peruanos.

¿Quiénes son las ganadoras del Miss Grand International?

Ganadora 2024 . Christine Opiaza (Filipinas).



. Christine Opiaza (Filipinas). Ganadora 2023 . Luciana Fuster (Perú).



. Luciana Fuster (Perú). Ganadora 2022 . Isabella Menin (Brasil).



. Isabella Menin (Brasil). Ganadora 2021 . Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Vietnam).



. Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Vietnam). Ganadora 2020 . Abena Appiah (Estados Unidos).



. Abena Appiah (Estados Unidos). Ganadora 2019 . Valentina Figuera (Venezuela).



. Valentina Figuera (Venezuela). Ganadora 2018 . Clara Sosa (Paraguay).



. Clara Sosa (Paraguay). Ganadora 2017 . María José Lora (Perú).



. María José Lora (Perú). Ganadora 2016 . Ariska Putri Pertiw (Indonesia).



. Ariska Putri Pertiw (Indonesia). Ganadora 2015 . Claire Elizabeth Parker (Australia9.



. Claire Elizabeth Parker (Australia9. Ganadora 2014 . Lees García (Cuba).



. Lees García (Cuba). Ganadora 2013. Janelee Chaparro (Puerto Rico).

¿Quién es Flavia López, la peruana en el Miss Grand International 2025?

A sus 20 años, Flavia López ya ha construido una sólida trayectoria en los certámenes de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe realizado en Madrid, donde llegó al Top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote gracias al respaldo del público.

En junio de 2025, compitió en el Miss Perú representando a Huanchaco y alcanzó el Top 5. Meses después, fue coronada Miss Grand Perú 2025, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y asegurando su participación en el concurso internacional que hoy se desarrolla en Tailandia.