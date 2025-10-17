Dos gotas de agua: revelan las primeras imágenes de Anthony Ippolito como el joven Stallone en 'I Play Rocky'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La película I Play Rocky inició su rodaje en Nueva Jersey bajo la producción de Amazon MGM, la dirección de Peter Farrelly (Green Book) y el guion de Peter Gamble (Trenches). El actor Anthony Ippolito encarnará al joven Sylvester Stallone en uno de los papeles más memorables de su carrera.

Ippolito, quien interpretó a un joven Al Pacino en la miniserie The Offer, se transformó en el joven Robert 'Rocky' Balboa con un sorprendente parecido al original. Las primeras imágenes en el set muestran cómo el actor captura la apariencia y los gestos del personaje de Hollywood.

El reparto de I Play Rocky incluye a AnnaSophia Robb, como Sasha Czack, futura esposa del protagonista; Matt Dillon, como Frank Stallone Sr.; y Stephan James en el papel de Carl Weathers.

I Play Rocky, o Yo soy Rocky, contará cómo Sylvester Stallone llevó a cabo el lanzamiento de Rocky, la película que se convirtió en un clásico del cine de acción, ganadora de tres premios Oscar, un Globo de Oro y otros numerosos reconocimientos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Quién es Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito es un actor de 24 años nacido en Nueva York, perteneciente a una nueva generación de artistas dedicados al cine y la televisión. En la pantalla chica alcanzó notoriedad con su papel de George Wright en la serie de Netflix, Grand Army (2020).

Ha participado en películas como Pixels (2015), Fool’s Day (2013) y Corazones malheridos (2022). Sin embargo, fue su interpretación de un joven Al Pacino en la miniserie de Paramount+ The Offer, sobre la realización de El Padrino, la que le valió excelentes críticas por su precisión al reproducir los gestos y la esencia del legendario actor.

Además de actuar, Ippolito también se dedica a la pintura.

Sylvester Stallone felicita a Anthony Ippolito: "Sigue golpeando"

Sylvester Stallone había adelantado en sus redes sociales que Anthony Ippolito sería el actor encargado de interpretarlo en la nueva película sobre la creación de Rocky.

En ese sentido, el veterano actor no dudó en mostrar su apoyo a la joven estrella de la actuación, quien ya despierta gran expectativa por su notable parecido.

"Les deseo toda la suerte del mundo. ¡Es un guion maravilloso! ¡Sigue golpeando, chico!", escribió Stallone.

Como dato curioso, el papel le fue otorgado a Anthony Ippolito luego de que este grabara su propia audición.

Según The Hollywood Reporter, el actor envió la grabación de manera directa como una "audición espontánea". Finalmente, la productora MGM lo eligió para el rol.

To młody Sylvester Stallone? Nie, to Anthony Ippolito na planie filmu "I Play Rocky" 🥊 pic.twitter.com/ragIQsWVs8 — Filmweb (@Filmweb) October 17, 2025