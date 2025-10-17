Rosa Fuentes dice que Paolo Hurtado ha cambiado: "Está poniendo mucho de su parte"

Más allá de la polémica mediática que protagonizaron hace dos años, Rosa reiteró que mantiene una buena relación con el futbolista.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rosa Fuentes, expareja del futbolista Paolo Hurtado, volvió a pronunciarse sobre la relación que mantiene actualmente con el padre de sus hijos y reveló que la comunicación entre ambos ha mejorado. Sin embargo, pese a las especulaciones y al hecho de que aún no están divorciados, no existe una reconciliación como pareja.



Hace unos meses, Magaly TV: La Firme difundió imágenes en las que se les veía disfrutando de un viaje familiar en un crucero por Estados Unidos, donde también aprovecharon en visitar las atracciones del parque temático de Disney.

"El crucero fue el año pasado por el cumpleaños de mi hijo, era un viaje que lo teníamos planificado, todos mis temas son familiares en sí", explicó la aún esposa del deportista a América Espectáculos.

Rosa Fuentes reconoce que aún no supera el impacto de lo vivido con Paolo Hurtado

Más allá de la polémica mediática que protagonizaron tras la infidelidad de Hurtado, Rosa reiteró que mantiene una buena relación con el futbolista.

"Yo no tengo ninguna mala relación con Paolo... estamos juntos todos como familia. Bueno, eso es lo único que podría decirles, no tengo por qué esconderme ni negar nada, estamos bien, ha pasado bastante tiempo de todos mis temas", declaró.

Sin embargo, la emprendedora reconoció que el "golpe" de lo ocurrido fue muy fuerte, al punto de que le resulta imposible olvidarlo.

"Como pareja nos falta muchísimo a los dos, más de mi lado. Es un proceso, es un camino en el que seguimos, es superlargo, no podría decir que estamos bien o perfectamente, porque eso no es verdad", señaló.

Rosa Fuentes dice que Paolo Hurtado ha cambiado

Lo cierto es que Rosa admite haber notado un cambio importante en Paolo Hurtado.

"Sí, ha cambiado bastante, pero sigue ahí en la prueba, tadavía vamos a ver cuánto tiempo más falta. Lo bueno es que él está poniendo mucho de su parte y eso es algo que tengo que reconocer

También reveló que ambos han acudido a terapia familiar por el bienestar de sus hijos.

"Hemos llevado terapia familiar bastante tiempo, pero terapia de pareja todavía lo tengo en reserva porque quiero estar muy segura de los pasos que voy a dar, pero puedo decir que estamos bien. Todo eso fue muy fuerte, es algo que no voy a olvidar jamás", concluyó.