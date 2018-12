Todo está listo para el Miss Universo 2018, el concurso de belleza más importante del mundo. La reina peruana Romina Lozano se alista para dar la sorpresa como una de las favoritas, junto a la miss España Ángela Ponce ─protagonista de todos los titulares en los últimos días─ entre otras destacadas participantes.

La gala en la capital tailandesa culminará dos semanas de convivencia de las modelos en el país asiático, donde han visitado templos, participado en actividades sociales o conocido al primer ministro del país.



Todas ellas han sido entrevistadas por el jurado, conformado íntegramente por mujeres procedentes de diversos campos de la industria de la moda, y han desfilado en ropa de baño, vestido de noche y traje nacional.

EL FACTOR ÁNGELA PONCE

En la presente edición de Miss Universo 2018 y por primera vez en la historia de este concurso de belleza, una mujer transexual participará en la final: la española Ángela Ponce.



"Mi mejor arma es ser yo misma", declaró durante una entrevista en Bangkok la sevillana de 27 años, activista por los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) y colaboradora en un programa de televisión español.



Ponce, quien se marca como objetivo con su participación que haya "un antes y un después", al sembrar en las personas una semilla con los valores de "tolerancia, respeto y amor", es una de las favoritas entre el público contando los apoyos en las redes sociales.

"Estar aquí me da la posibilidad de ser voz y esa es mi corona personal. Me permite motivar a mucha gente", dice Ponce, una mujer "resiliente" que esquiva valorar la polémica surgida por su participación.



Con la emoción de estar a 24 horas de conocer a la próxima Miss Universo 2018, pero también con la responsabilidad de portar la banda de mujer más bella en sus respectivos países, las modelos exponen sus argumentos para ser la próxima reina.



"No dejaré de luchar hasta lograr la corona (...) Tengo todas las habilidades, compromiso, responsabilidad y perseverancia que requiere una Miss Universo 2018 y todo el corazón para ayudar a los que lo necesitan", aseguró la colombiana Valeria Morales. EFE