Miss Universo 2018: Las candidatas desfilan en traje de baño para la gala preliminar

A días de la coronación de Miss Universo 2018, se van realizando las competencias preliminares en los que las 94 candidatas buscan sumar la mayor cantidad de puntos para acercarlas a la corona.

Recientemente se realizó el desfile en traje de baño en el que se pudo ver a Valeria Morales (Miss Colombia), Ángela Ponce (Miss España), Meisu Qin (Miss China) y Marta Stepien (Miss Canadá), entre otras.

Como dato anecdótico, es la primera vez en 67 años que el comité de selección está compuesta solamente por mujeres. Y ellas también formarán parte de los jueces el día de la coronación del Miss Universo 2018.

CANDIDATA PERUANA

Romina Lozano tiene 21 años y estudia Nutrición Dietética, además de ser egresada de la carrera de Aviación Comercial. "Desde muy temprana edad me han interesado los temas de salud, en particular la desnutrición en nuestro país, además de la bulimia y la anorexia que afecta a las jóvenes también", dijo en su momento. Anteriormente, Romina Lozano participó en concursos de modelaje como Teen Sea of the World Perú y Miss Perú Callao.

La premiación del Miss Universo 2018 se celebrará el próximo 16 de diciembre (para Perú) en Bangkok,Tailandia. Candidatas de 94 países y territorios autónomos competirán por ganar la ansiada corona.