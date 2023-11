Miss Universo 2023: conoce a los jurados que evaluarán a Camila Escribens y a las candidatas del certamen

El sábado 18 de noviembre se coronará a la Miss Universo 2023. Este año, 85 candidatas demostrarán por qué deben ser la sucesora de R'Bonney Gabriel. Quienes tendrán la responsabilidad de otorgarle el título son 11 jurados quienes primero seleccionarán a las semifinalistas para finalmente, escoger a la ganadora.

¿De quiénes se trata? Aquí te lo contamos.

¿Quiénes son los jurados del Miss Universo 2023?

1. Nadia Ferreira

La modelo paraguaya ya tiene experiencia en el miss Universo después de quedar como primera finalista en la edición de 2021 cuando la Miss India ganó el certamen. La joven de 23 años es esposa de Marc Anthony y se casaron el pasado sábado 28 de enero en Miami y tuvieron a David y Victoria Beckham, Maluma, Salma Hayek entre otros artistas como invitados.

2. Carson Kressley

Es un diseñador y personalidad de televisión. Debutó en TV en 2003 con su participación como experto en indumentaria en la serie Queer Eye. Luego fue el presentador del programa de cambio de imagen How to Look Good Naked, seguido de otras apariciones en televisión, como concursante del programa de entretenimiento Dancing with the Stars. Carson lanzó su propia colección de moda y se probó en la industria cinematográfica. Además, es jurado recurrente en RuPaul Drag Race.

3. Giselle Blondet

Blondet es actriz norteamericana, escritora y presentadora de radio y TV, formada profesionalmente en Puerto Rico. Estudió en la Escuela Libre de Música en Puerto Rico y fue conductora del certamen Nuestra Belleza Latina, de Univision y es la autora del libro Tengo 50 ¿y qué? (2014) y Con los pies en la tierra (2004).

4. Mario Bautista

Mario Alberto Bautista Gil, mejor conocido como Mario Bautista en el ámbito musical, es un cantante del género pop. El mexicano debutó formalmente en el medio artístico en 2014 con su nuevo sencillo promocional llamado Ven a bailar, la canción formó parte de la banda de sonido de la telenovela Isa TKM.

5. Iris Mittenaere

Presentadora de televisión, modelo y reina de belleza francesa que fue coronada miss Universo 2016. Es la segunda miss Universo de Francia después de Christiane Martel, quien ganó el concurso de Miss Universo 1953. Mittenaere había sido coronada anteriormente miss Francia 2016 y miss Nord-Pass- de Calais 2015.





6. Janelle Commissiong

Es la primera miss Trinidad y Tobago en ser coronada como miss Universo 1977. Su triunfo marcó un hito en los certámenes de belleza ya que fue la primera modelo de raza negra en ganar. Tiempo después, Wendy Fitzwilliam, en 1998, sería coronada como la segunda miss Universo trinitense.

7. Halima Aden

Halima Aden fue la primera modelo con hijab en el Miss Minnesota USA 2016. La modelo saltó a la fama por primera vez a través del circuito de concursos, donde fue la primera participante en usar un burkini durante la competencia de traje de baño. Halima nació en un campo de refugiados en Kenia y se mudó a Estados Unidos a la edad de seis años. Es embajadora de UNICEF, defensora de la diversidad y ha colaborado con la modesta marca de ropa Modanisa para diseñar su propia colección de turbantes y chal.

8. Avani Gregg

Es una personalidad estadounidense de las redes sociales que desarrolló seguidores por primera vez en TikTok. Interpreta a Gemma en la serie web Chicken Girls. Recibió el premio Shorty al TikToker del año en 2019 y estuvo en Forbes 30 Under 30 en 2020 en la categoría de redes sociales.

9. Denise White

Empresaria, gestora de crisis y ganadora de un concurso de belleza estadounidense. Desde 1996 se desempeña como directora ejecutiva y fundadora de EAG Sports Management, una firma deportiva para deportistas profesionales. También se ha desempeñado como colaboradora de CNN para historias sobre deportes y gestión de crisis.

10. Connie Mariano

Fue la primera mujer militar en convertirse en médica del presidente de la Casa Blanca, la primera directora de la Unidad Médica de la Casa Blanca y la primera filipina estadounidense en la historia de la Marina de los EE. UU. en convertirse en contralmirante. Después de dejar la Casa Blanca en 2001, tras nueve años de servicio para tres presidentes estadounidenses en ejercicio, Mariano se convirtió en consultora del programa de salud ejecutiva de la Clínica Mayo en Scottsdale.

11. Sweta Patel

Es la vicepresidenta de Growth Marketing & Merchandising en Roku. Desde que se unió a la empresa en 2020, Sweta ha demostrado su destreza en marketing lanzando campañas impactantes y desarrollando la tecnología de marketing de Roku para impulsar la lealtad de los usuarios y aumentar el valor de vida del cliente (CLV) para la base de cuentas activas de rápido crecimiento.