Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch y la peruana Karla Bacigalupo desmienten rencillas tras video viral

Las representantes de México y Perú aclararon en redes sociales que mantienen una buena relación luego de que un video generara rumores de tensión entre ellas.

Si algo viene caracterizando esta edición del Miss Universo 2025 es la polémica, especialmente tras el pleito mediático entre Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, anfitrión del certamen. Sin embargo, la mexicana acaba de restarle drama al concurso al desmentir una nueva supuesta rencilla que la enfrentaba con la candidata peruana Karla Bacigalupo.

Todo comenzó cuando se viralizó un video en el que ambas aparecen durante una alfombra del sexto día de competencia. En las imágenes, Fátima posa para las cámaras cuando Karla se acerca, saluda al público y la mexicana baja suavemente su mano mientras le dice algo al oído. Aunque no se distingue el diálogo, ambas mantienen la compostura y continúan sonriendo, lo que sugiere que no hubo ningún incidente negativo.

No obstante, las imágenes fueron interpretadas de otra manera en redes sociales. Algunos usuarios insinuaron un posible conflicto entre ambas candidatas, e incluso algunos medios internacionales reportaron el supuesto 'choque de reinas'. Ante los rumores, Fátima y Karla compartieron una historia conjunta en Instagram para aclarar: “Aquí nos llevamos súper bien”.

Fátima Bosch responde a las críticas

“Hoy sacaron una nota diciendo que le metí un manotazo a Karla. ¿Y eso cuándo pasó? ¡Nunca!”, dijo Fátima Bosch en una historia que compartió en Instagam, donde se le ve con Karla Bacigalupo. Asimismo, agregó: “Los invito a que no difundan fake news. Aquí nos llevamos súper bien. Hay una convivencia muy cool con todas las chicas; todas hemos conectado”.

La modelo mexicana también tuvo palabras de cariño para su colega peruana: “Karla es una mujer súper cool e inteligente. México y Perú, por favor, llévense bien, porque aquí todo good”. En un mensaje escrito, añadió: “Es increíble poder conocer mujeres empoderadas y llenas de luz”.

Por su parte, Karla Bacigalupo respondió en tono amistoso: “Pregunten, nosotras felices de responder. Nos llevamos muy bien todos los países. Recién nos estamos conociendo. ¡No inventen!”. También escribió en sus redes: “Celebramos el respeto entre mujeres y entre países”.

Fátima Bosch y su conflicto con Nawat Itsaragrisil

Esta no es la primera vez que Fátima Bosch se ve envuelta en la polémica. Apenas comenzaron las actividades previas del Miss Universo 2025, la mexicana protagonizó un tenso altercado con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y anfitrión del evento. El incidente derivó en su retiro de la organización, un rechazo masivo en redes y la advertencia de posibles acciones legales.

Durante la ceremonia de entrega de bandas, el martes 4 de noviembre, Nawat se acercó a Fátima para reclamarle por no haber publicado un contenido en sus redes sociales. “Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, declaró Fátima tras el incidente.

Horas después, la mexicana se pronunció en redes sociales: “Aquí estoy. No tengo miedo de alzar mi voz. Tengo cosas que decir y espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI: no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”.

Ante la presión mediática, Nawat ofreció disculpas públicas: “Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes”, expresó en una transmisión en vivo. Sin embargo, no mencionó a Fátima Bosch en ningún momento.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis