Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: así fue la espectacular presentación oficial de la peruana en el certamen de belleza

La modelo peruana compite por traer a casa la segunda corona universal, un logro que solo ha conseguido Gladys Zender en 1957. La gala final se llevará a cabo el 21 de noviembre en Bangkok.

“Karla Bacigalupo, Perú”, se escuchó con fuerza este miércoles en Bangkok, Tailandia, cuando la representante peruana se presentó en la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025. Envuelta en un impresionante vestido inspirado en la fuerza del mítico ave fénix, la modelo de 33 años inició oficialmente su camino hacia la corona universal.

En medio de la gran controversia que rodea esta edición del certamen, por el enfrentamiento entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch, se realizó la presentación oficial de las candidatas, conforme a la agenda establecida. Karla, Miss Universo Perú 2025, compartió escenario con las representantes de Palestina, Nadeen Ayoub; Panamá, Mirna Caballini Bouche; y Paraguay, Yanina Gómez.

La peruana cerró las presentaciones de su grupo con una impecable pasarela, mirando fijamente a la cámara y sonriendo antes de gritar al mundo: “Karla Bacigalupo, Perú". Lució un espectacular vestido en tonos naranjas, rojos y dorados, diseñado por Llampol Daza, que complementó con aretes dorados del reconocido joyero Charlie Lapson.

Karla Bacigalupo, convertida en un fénix

Karla deslumbró con una elección de moda audaz. Llevó un vestido de corte sirena que abrazaba su silueta, completamente bordado con pedrería. El diseño destacaba por un escote en V profundo y paneles transparentes, mientras que las mangas largas y adornadas se transformaban en elegantes capas de gasa iridiscente. El cuello halter, decorado con gemas, completaba el look.

En conversación con RPP, el diseñador Llampol Daza explicó: “Me atreví a hacer algo nuevo; nunca había hecho este tipo de vestido. Me enfoqué bastante en los bordados y en los colores. Me gusta el fuego, los atardeceres… No quise que fuera un solo tono: fusionamos rojo, naranja, amarillo, dorado y un toque de naranja neón. En el escenario, se veía básicamente el fuego, la fuerza”.

Los elogios no tardaron en llegar. Tatiana Calmell, Miss Universo Perú 2024 y Miss Universo Américas, escribió en redes: “¡Brillas! Se te vio divina". Por su parte, Lucía Arellano, Miss Mundo Perú 2024, comentó: “Maravillosa". Mientras que Romina Lozano, Miss Universo Perú 2018, fue igual de efusiva: “Espectacular". Desde las redes oficiales de Miss Perú, también celebraron su aparición con el mensaje: “Como el ave fénix, renace entre llamas. Nuestra reina vestida de fuego y fuerza”.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2025?

La gran final del Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 21 de noviembre en Bangkok, a las 8 a.m. (hora de Tailandia). Gracias a la diferencia horaria, el evento se transmitirá en horario estelar en Nueva York y otras ciudades del mundo.

Las expectativas para Perú son altas. Tras el desempeño de Tatiana Calmell, quien el año pasado alcanzó el Top 12 y se convirtió en la primera Miss Universo Américas, Karla Bacigalupo busca traer a casa la segunda corona universal para el país.

