Miss Irak acusa campaña en su contra dentro de Miss Universo 2025 tras respaldar públicamente a Miss México

Hanin Al Qoreishy asegura que se han difundido acusaciones falsas en su contra tras la polémica en Tailandia y cuestionó el trato hacia las participantes del certamen.

El certamen Miss Universo 2025 vuelve a estar envuelto en controversias. Tras el reciente episodio en el que el exdirector del concurso en Tailandia humilló públicamente a Miss México, el escándalo suma un nuevo capítulo protagonizado por Miss Irak, Hanin Al Qoreishy, quien asegura estar siendo víctima de un intento de descalificación por “decir la verdad”.

En el video que se viralizó días atrás, Miss Irak fue una de las primeras participantes en mostrar apoyo a Fátima Bosch, acompañándola y solidarizándose tras el incómodo momento que vivió frente a sus compañeras. Sin embargo, según Al Qoreishy, esta muestra de respaldo habría desencadenado una campaña en su contra.

Miss Irak se defendió de la 'campaña en su contra'

La representante de Irak denunció que, después del incidente, diversos medios comenzaron a difundir un rumor que considera completamente falso.

“Quiero aclarar la información que está circulando por internet. Una publicación reciente afirma que fui ‘captada fumando dentro de una habitación de hotel’, lo cual es completamente falso. No ha ocurrido ningún incidente de ese tipo y no ha habido confirmación alguna por parte de la organización de Miss Universo”, declaró en un comunicado.

Al Qoreishy defendió su conducta durante su estadía en Tailandia, afirmando que siempre ha actuado con profesionalismo y respeto hacia el certamen y sus reglas. “Siento un profundo respeto por Miss Universo, el país anfitrión y todas las normas. Resulta desalentador ver cómo se difunden falsedades de forma tan irresponsable. Aun así, sigo centrada en lo que realmente importa: representar a Irak con elegancia, autenticidad e integridad”, añadió.

“Intentan descalificarme por decir la verdad”

En un segundo comunicado, publicado minutos después, la candidata insinuó que enfrenta un ataque coordinado para dañarla: “Intentar descalificarme por decir la verdad es solo un ejemplo de todo lo que está mal y de cómo tratan a las chicas aquí”, escribió.

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la denuncia de Miss Irak.