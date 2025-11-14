Karla Bacigalupo roba miradas y se luce en traje de baño durante las preliminares del Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo continúa brillando en el Miss Universo 2025. La modelo peruana desfiló en traje de baño robando todas las miradas y mostrando todo su talento y glamur a los miles de fotógrafos y asistentes en el evento.

De acuerdo con videos y fotos publicadas en la cuenta oficial del Miss Universo, se pudo ver a la representante nacional luciendo un conjunto de baño color fucsia resaltando su figura y su aporte escénico.

Asimismo, en la transmisión de Grand TV se pudo ver a Karla Bacigalupo bajando las escaleras de la pileta y moviendo la cintura a ritmo de la música.

La modelo y actriz de 33 años también mostró una deslumbrante sonrisa mientras caminaba por la pasarela soltando su cabello y dejando notar una gran seguridad.

“Permiso que Perú sirvió rostro, cuerpo, actitud, pasarela y demás”, se lee en uno de los videos compartidos en TikTok. Por otro lado, Jessica Newton, organizadora oficial del Miss Perú, también decidió compartir la presentación de Karla Bacigalupo en ropa de baño. “Vamos, Perú”, escribió la exreina de belleza.

Es así como la modelo peruana se perfila como una de las favoritas para poder estar entre las mejores de Latinoamérica, además, de ser considerada como una de las modelos que podría eventualmente llegar hasta instancias finales y poder llevarse la corona en la final que se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre.