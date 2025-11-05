Claudia Sheinbaum respalda a Fátima Bosch tras incidente en Miss Universo: "Es un ejemplo de cómo las mujeres deben alzar la voz"

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se pronunció este miércoles sobre el caso de Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, luego de que la joven denunciara haber sido víctima de un trato irrespetuoso por parte de un directivo del certamen en Tailandia.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria elogió la valentía de la concursante tabasqueña, quien difundió un video en TikTok relatando que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y directivo regional de Miss Universo en Asia, la llamó “tonta” y le ordenó “cállate” durante la grabación de unos promocionales.

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’. Me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, expresó Sheinbaum.

🗣️✊ Claudia Sheinbaum dio reconocimiento y apoyo a Fátima Bosch por no permanecer en silencio ante lo sucedido en el certamen de Miss Universo y afirmó que su actitud es un ejemplo de cómo todas las mujeres debemos alzar la voz para hacer valer nuestros derechos… pic.twitter.com/DsMSzFZCrD — El Universal (@El_Universal_Mx) November 5, 2025

“Calladita no te ves más bonita”

La presidenta aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los estereotipos de género que históricamente han limitado la participación de las mujeres en la sociedad. Recordó la frase “calladita te ves más bonita”, usada para silenciar a las mujeres, y enfatizó que la verdadera belleza está en la capacidad de expresarse y defender sus derechos.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos”, afirmó la jefa de Estado.

Reacción de Miss Universo y continuidad del certamen

El incidente protagonizado por Bosch generó reacciones inmediatas dentro de la organización de Miss Universo. En un comunicado, la entidad informó que su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para “fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes”, además de garantizar “un entorno seguro y profesional para todas las delegadas”.

A pesar del altercado, las actividades del certamen continúan con normalidad. Más de 130 participantes de todo el mundo, incluyendo el debut de Palestina, se encuentran en Bangkok cumpliendo con su agenda de eventos y sesiones fotográficas. La gran final de Miss Universo 2025 se celebrará el próximo 21 de noviembre.