Audrey Eckert, de Nebraska, es la nueva Miss USA 2025: ¿quién es la joven de 22 años que sueña con ser Miss Universo?

La ex Miss Teen USA se impuso en una gala llena de glamour y asumirá el desafío de mantener el dominio estadounidense en el Miss Universo.

El certamen de Miss USA 2025 culminó con una noche llena de glamur, emoción y momentos inolvidables. La gran ganadora fue Audrey Eckert, una joven de 22 años nacida en Nebraska, quien conquistó al jurado con su carisma, seguridad y elegancia, convirtiéndose en la nueva representante de Estados Unidos rumbo al Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre.

Eckert sucederá a Alma Cooper, última portadora de la corona nacional, y ahora tiene la misión de mantener el liderazgo histórico de su país en el certamen internacional más importante de belleza.

¿Quién es Audrey Eckert, Miss USA 2025?

Desde pequeña, Audrey Eckert soñó con competir en los escenarios más prestigiosos del mundo. En 2020, obtuvo el título de Miss Teen USA, experiencia que marcó el inicio de una carrera ascendente en el mundo de los concursos.

Licenciada en Administración de Empresas, la modelo también se desempeña en el ámbito del marketing y ha colaborado con reconocidas marcas de moda. Además, es una defensora del empoderamiento femenino y de los programas educativos para jóvenes.

“Ser Miss USA es una oportunidad para inspirar a otras mujeres a creer en sí mismas y a liderar con propósito”, expresó tras su coronación.

Fuente: Facebook: Miss USA

Estados Unidos, el país más ganador del Miss Universo

El reto que afrontará Audrey Eckert no es menor: Estados Unidos es el país con más victorias en la historia del Miss Universo, acumulando nueve coronas. Por ello, cada edición del Miss USA está marcada por la exigencia y la búsqueda de la excelencia.

La nación norteamericana ha conquistado el título universal en años emblemáticos, con nombres que dejaron huella como Miriam Stevenson (1954), Carol Morris (1956), Olivia Culpo (2012) y R’Bonney Gabriel (2022), entre otras.

Con su juventud, preparación y determinación, Audrey Eckert aspira a sumar una nueva victoria para su país y consolidar su nombre entre las grandes reinas de la historia del certamen.