Karla Bacigalupo se pronuncia tras su participación en Miss Universo 2025 y Jessica Newton responde su mensaje

Luego de concluir su participación en Miss Universo 2025, Karla Bacigalupo utilizó sus redes sociales para agradecer a quienes la apoyaron durante el certamen, refiriéndose especialmente a Jessica Newton, directora del Miss Perú.

Aunque no logró ingresar al top 30, la modelo dijo estar orgullosa por su desempeño. En sus historias de Instagram, escribió: "Muchísimas gracias, mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia."

Bacigalupo también agradeció la oportunidad de compartir con candidatas de distintos países, a quienes elogió por su dedicación: "Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países; estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía".

Sobre su agradecimiento a la organización dirigida por Jessica Newton, la modelo dijo: "Gracias al Miss Perú y a Jessica Newton por guiarme y apoyarme. Los quiero mucho. ¡Arriba Perú!".

Respuesta de Jessica Newton

No pasó mucho tiempo para que Jessica Newton, directora del Miss Perú, respondiera públicamente al mensaje de Bacigalupo: "Mi reina. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por tu compromiso y trabajo en competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todos te queremos muchísimo".

Karla Bacigalupo Ancieta es una actriz, productora y modelo de 33 años. Además, es una activista que promueve el arte como herramienta para visibilizar la salud mental que trabajó como voluntaria en el consulado peruano en Los Ángeles. También es embajadora de la organización 1,000 Niños de Jesús. Además, próximamente representará a la ONG Tierra y Ser, enfocada en brindar más recursos educativos a niñas y niños del Perú.

Respecto a su trayectoria profesional, estudió la carrera de Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, complementada con estudios en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Aparte de ser una empresaria nata, la Miss Perú ha forjado una prometedora carrera como actriz. En 2022 debutó en la actuación con el cortometraje de fantasía The Devil, bajo la dirección de Marie Rouhban. Posteriormente participó en los cortos Proof (2023) y You Can Only Blink Once (2024), así como en la miniserie The Devil Wears Desire, donde compartió roles con Ilca Andrade, Nick Bardin y David Blindauer.

Próximamente, aparecerá en los cortos Overflow, Consumption y Living in Color. De igual manera, estará en la miniserie Studio 205, donde además participa como productora y guionista.

¿Quién fue la ganadora de Miss Universo 2025?

La mexicana Fátima Bosch ganó el título de Miss Universo 2025 en Tailandia tras una edición marcada por varias polémicas, entre ellas una que involucró a la propia ganadora, ahora objeto de acusaciones de un supuesto fraude en su elección.

Bosch, de 25 años, se dijo muy emocionada por su triunfo y mostró interés en trabajar durante su año de reinado para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.

"Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella", dijo.

La mexicana empezó el concurso con un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil, en un incidente que fue transmitido en directo y que desencadenó numerosas muestras de solidaridad con la joven.

Pero todo ese respaldo popular no la hizo favorita para ganar la competencia, que según expertos en estos concursos estuvo liderada por delegadas de países como Tailandia, Costa de Marfil o Filipinas, por lo que el triunfo de la mexicana tomó por sorpresa a la mayoría de la audiencia en Bangkok, que abucheó en el recinto.