"Ni la envidia lo para": Fátima Bosch, la flamante Miss Universo 2025, se pronuncia tras obtener la corona

La mexicana Fátima Bosch fue proclamada nueva Miss Universo 2025 durante la gala final realizada en Tailandia, un evento marcado por polémicas que se habían desatado días antes. De hecho, en redes sociales circuló un rumor que aseguraba que su nombre ya figuraba como ganadora, una situación que se dio en paralelo a la renuncia de un tercer integrante del jurado.

Tras obtener la corona, por la que también competía la peruana Karla Bacigalupo, Bosch publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se refirió a su fe religiosa.

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey", indicó.

El segundo lugar del concurso fue para Miss Tailandia, Praveenar Singh, representante del país anfitrión. El tercer puesto lo ocupó Miss Venezuela, Stephany Abasali, seguida de Miss Filipinas, María Ahtisa Manalo, y Miss Costa de Marfil, Olivia Yace.

La polémica entre Fátima Bosch y el director de Miss Universo Tailandia

Bosch, de 25 años, había sido protagonista de un incidente a inicios de noviembre, cuando abandonó un evento del certamen después de que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la reprendiera públicamente frente a decenas de participantes y advirtiera que podría descalificar a quienes la respaldaran.

El hecho ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas. Nawat se acercó a Fátima Bosch para reclamarle por no publicar en redes un contenido que él le había solicitado. "Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte", declaró Fátima.

Otras concursantes, en un acto de solidaridad, abandonaron la ceremonia en apoyo a Bosch. Testigos aseguran que Itsaragrisil intentó intimidarlas, advirtiendo que habría consecuencias para quienes se retiraran, e incluso llamó a seguridad. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Una semana después, dos jueces renunciaron, y uno de ellos acusó a los organizadores de manipular los resultados.