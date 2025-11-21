"La hacían llorar mucho": Marina Mora desliza que Karla Bacigalupo sufrió maltratos en el Miss Perú

Unas recientes declaraciones de Marina Mora vienen generando controversia en contra de la organización del Miss Perú ¿Qué pasó? La exreina de belleza peruana consideró que hubo error en “la capacitación” que recibió la actual miss Perú, Karla Bacigalupo, antes de viajar a Tailandia para representar al país en el Miss Universo 2025.

“A vecen en este tipo de situaciones, se cometen algunos errores y el error ha sido contratar a gente que no tiene la capacitación y la capacidad de ayudar a la reina emocionalmente y también en el tema de la técnica”, comenzó diciendo la popular modelo y exparticipante del Miss Mundo.

Es así como Marina Mora, quien fue miss Perú el 2001, reveló que fuentes cercanas le dijeron que los preparadores de la organizacional nacional, liderada por Jessica Newton, habrían maltratado, presuntamente, a Karla Bacigalupo.

“Por ahí me contaron que sus preparadores (en el Miss Perú) la hacían lloran mucho antes de que vaya al Miss Universo y que ella ha ido desgastada emocionalmente antes de participar. Eso me lo contaron hoy en la mañana. Todo eso sumado a que el concurso está medio raro”, señaló Mora en el set del programa Arriba mi gente.

Cabe mencionar que estas declaraciones de Marina Mora se suman a las críticas que viene teniendo el Miss Perú por parte de usuarios, quienes comentan que Karla Bacigalupo no recibió el apoyo necesario para sobresalir en el Miss Universo 2025. Finalmente, la peruana quedó fuera del top 30 siendo eliminada del certamen.

Karla Bacigalupo no ingresó al Top 30 del Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025 al no ingresar al Top 30 en la final del certamen de belleza internacional en el Impact Arena de Bangkok, en Tailandia, el último jueves.

Con una gran sonrisa y alzando su voz para gritar “Perú” en todo lo alto, Karla Bacigalupo mostró su confianza hasta el final y su talento para las pasarelas. No obstante, la actriz y productora no logró ubicarse entre las 30 candidatas que buscan reemplazar a la danesa Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo.

Cabe resaltar que la última vez que Perú quedó fuera del top 30 del Miss Universo fue con la representante nacional Yely Rivera el 2021.

El año pasado, la peruana Tatiana Calmell pudo ubicarse entre las doce mejores del certamen ganando, además, el título Miss Universo Américas en 2024.

Karla Bacigalupo y su mensaje tras su participación en Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo utilizó sus redes sociales para agradecer a quienes la apoyaron durante el certamen, refiriéndose especialmente a Jessica Newton, directora del Miss Perú.

Aunque no logró ingresar al top 30, la modelo dijo estar orgullosa por su desempeño. "Muchísimas gracias, mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia”, escribió en sus historias en Instagram.

Además, agradeció la oportunidad de compartir con candidatas de distintos países, a quienes elogió por su dedicación: "Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países; estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía".

Sobre su agradecimiento a la organización dirigida por Jessica Newton, la modelo dijo: "Gracias al Miss Perú y a Jessica Newton por guiarme y apoyarme. Los quiero mucho. ¡Arriba Perú!"

Jessica Newton, directora del Miss Perú, respondió al mensaje de Bacigalupo: "Mi reina. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por tu compromiso y trabajo en competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todos te queremos muchísimo".