Miss Universo 2025: Nawat Itsaragrisil llora y ofrece disculpas tras insultar a Fátima Bosch, pero evita mencionarla

El director de Miss Universo Tailandia rompió en llanto durante una transmisión en vivo para disculparse por el incidente con Fátima Bosch, Miss Universo México, aunque nunca dijo su nombre.

Hecho un mar de lágrimas. Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y hasta hace poco anfitrión del certamen internacional, ofreció disculpas públicas tras protagonizar un polémico altercado con Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, durante un evento el martes, cuando la llamó “tonta”, según relató la propia candidata a la prensa local.

El conflicto comenzó durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, cuando Nawat se acercó a Bosch para reclamarle por no haber publicado en sus redes sociales un contenido que le había solicitado. “Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, declaró Fátima tras el incidente.

La respuesta de Fátima Bosch

Horas después del incidente, Fátima Bosch se pronunció en redes sociales con un mensaje contundente: “Aquí estoy. No tengo miedo de alzar mi voz. Tengo cosas que decir y espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI: no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”, dijo a las cámaras.

La candidata, una de las favoritas esta edición, también aseguró que México seguirá presente en el certamen, afirmando que mientras exista Miss Universo, su país tendrá representante.

Las disculpas de Nawat Itsaragrisil

Tras la controversia, Nawat recurrió a sus redes sociales para disculparse: “Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes”, expresó durante una transmisión en vivo. Sin embargo, en su disculpa no mencionó en ningún momento el nombre de Fátima Bosch.

El martes, Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, anunció que la participación de Itsaragrisil en los eventos restantes del certamen sería “muy limitada o nula”. Aun así, al día siguiente, Nawat reapareció durante un acto de bienvenida en Tailandia y, visiblemente afectado, se dirigió a las cámaras para ofrecer nuevas declaraciones.

“A todos les quiero pedir disculpas. No tenía idea de lo grande que se volvería el problema”, dijo con la voz entrecortada. Asimismo, aseguró haber invertido mucho dinero en la organización de Miss Universo 2025: “Fueron dos millones de dólares en efectivo. Tengo los documentos. Invertí otros cien millones. Esto de verdad me está torturando”.

Al final de la ceremonia, luego del desfile de las candidatas, continuó con un tono de arrepentimiento: “Yo no tuve la intención de dañar a nadie porque los respeto a todos. Lamento mucho que haya pasado. Soy humano. Como todos saben, en los últimos días ha habido mucha presión, algo que preferiría no repetir, pero ya pasó. A veces no puedo controlarme”.

Y añadió: “No tuve la intención de dañar a nadie porque los respeto a todos, pero quiero aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a las delegadas. Si alguna se sintió afectada o incómoda, lo lamento mucho”.

Finalmente, concluyó su intervención diciendo: “También me disculpo con el mundo entero. Pero desearía que todos los mensajes fueran correctos, porque he visto muchas palabras que nunca dije. Por favor, verifiquen todo en nuestro sitio web. Algunas personas han compartido cosas muy fuertes... De todas maneras, ya pasó”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis