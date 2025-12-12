Últimas Noticias
Acusan de asesinato al esposo de Kristina Joksimovic: finalista del Miss Suiza fue hallada muerta en su casa

Fiscalía acusa al marido de la exfinalista de Miss Suiza por el homicidio ocurrido en su casa.
Fuente: IG: @catwalkcoach/@lovicphoto
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Las autoridades sostienen que el esposo de la exfinalista de Miss Suiza estranguló y desmembró a la modelo antes de intentar deshacerse de sus restos.

Las autoridades de Suiza informaron este miércoles que un hombre de 43 años -identificado únicamente como Thomas, de acuerdo con las normas de privacidad del país- enfrenta cargos por el asesinato de su esposa, la modelo y exfinalista de Miss Suiza, Kristina Joksimovic, de 38 años. El crimen ocurrió en febrero de 2024 dentro de la vivienda familiar en Binningen. 

Brutalidad del crimen revelada en la investigación forense 

Según el informe de la autopsia y documentos judiciales, la víctima fue estrangulada antes de ser desmembrada con herramientas como una sierra de calar y tijeras de podar.

Los investigadores señalan que Thomas también extrajo el útero de la modelo, trituró partes del cuerpo con una licuadora industrial y disolvió algunos restos en sustancias químicas. 

La policía recuperó la licuadora utilizada, además de fragmentos de piel, tejido muscular y restos óseos. 

El esposo de Kristina Joksimovic está acusado de estrangularla antes de desmembrarla en 2024.

Fuente: IG: @catwalkcoach

Hallazgo del cuerpo y comportamiento del acusado 

De acuerdo con los documentos del caso, Thomas habría visto videos de YouTube en su teléfono mientras llevaba a cabo la mutilación. El padre de la modelo fue quien descubrió inicialmente partes de los restos al notar cabellos rubios sobresaliendo de una bolsa negra en el área de lavado de la casa. 

Contradicciones en la versión del sospechoso 

En un inicio, Thomas aseguró haber encontrado a su esposa sin vida; sin embargo, semanas después admitió haberla matado, alegando defensa propia tras un supuesto ataque con cuchillo. Los peritajes descartaron esa versión y confirmaron que la causa de muerte fue estrangulamiento. 

Los documentos policiales describen que el sospechoso actuó con “un nivel inusualmente alto de energía criminal, falta de empatía y sangre fría”.

Kristina Joksimovic y su esposo Thomas tenían dos hijos.

Kristina Joksimovic y su esposo Thomas tenían dos hijos.Fuente: IG: @catwalkcoach

Avances del proceso judicial 

La pareja tenía dos hijas menores de edad y Thomas permanece detenido mientras avanza el caso.

La Fiscalía de Basilea-Campiña le imputó los delitos de asesinato y perturbación del orden público. Hasta el momento, no se ha establecido la fecha para el inicio del juicio. 

Miss Suiza Kristina Joksimovic

