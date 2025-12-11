Miss Universo 2025: destituyen a Sarah Dzafce, candidata de Finlandia, por "racismo y comportamiento discriminatorio"

Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2025, había representado a su país en el reciente certamen internacional. La organización la reemplazó por Tara Lehtonen y reafirmó su rechazo a cualquier conducta discriminatoria.

La polémica en torno al Miss Universo 2025 continúa creciendo. Esta vez, el escándalo llegó hasta el norte de Europa: Sarah Dzafce, la modelo que representó a Finlandia en el certamen, fue destituida este miércoles después de que la organización declarara: "No aceptamos el racismo ni el comportamiento discriminatorio de ninguna forma".

En un comunicado en redes sociales, la Organización Miss Finlandia expresó: “Lamentamos profundamente la ofensa y la angustia causadas por la conducta de nuestra representante. Especialmente a la comunidad asiática... Reconocemos la gravedad de este asunto y su impacto en quienes se han sentido heridos o irrespetados. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas”.

La decisión se tomó luego de que Dzafce compartiera una historia en la que aparece mirando a la cámara mientras se jala los ojos, un gesto asociado con burlas racistas hacia personas de rasgos asiáticos. La respuesta fue contundente: “La Organización Miss Finlandia se guía por los valores de respeto, igualdad, responsabilidad y dignidad humana. Estos principios no son negociables”.

"Los acontecimientos de los últimos días han causado profundo dolor, decepción y preocupación tanto en Finlandia como a nivel internacional, lo cual es totalmente comprensible. El contenido publicado en las redes sociales ha sido ofensivo, perjudicial y completamente contrario a los valores del certamen Miss Finlandia", agregaron.

¿Qué sanción recibió Miss Finlandia?

La entidad informó que el caso está siendo tratado “con responsabilidad y según el procedimiento adecuado”. Además, anunció que Tara Lehtonen asumirá la corona de Miss Finlandia. La organización revisará con ella lo ocurrido y determinará responsabilidades y acciones futuras.

Por su parte, Sarah Dzafce, de 22 años, emitió un comunicado en sus redes: “Comprendo totalmente que mis acciones hayan causado resentimiento en muchos, y lo lamento profundamente. Quiero pedir disculpas, especialmente a quienes esta situación ha afectado personalmente. Nunca fue mi intención”.

También reconoció el peso del título que ostentaba: “Sé que todavía tengo mucho que crecer. Para mí, una de las cosas más importantes es el respeto por las personas, sus orígenes y la diversidad. Todos merecen ser tratados como valiosos”. Finalmente, aseguró que asumirá las consecuencias: “Tomaré esto como una lección y prometo crecer”.

Habla Tara Lehtonen, la nueva Miss Finlandia

Tras la destitución, Tara Lehtonen emitió su primer mensaje como representante oficial de Finlandia: “Prometo llevar este título con orgullo y profundo respeto. Desde el comienzo de mi trayectoria, he dicho que este no es solo un título para mí, sino una responsabilidad, una oportunidad y una señal de confianza”.

Asimismo, reconoció que su llegada a mitad de ciclo es inusual: “Esta situación es completamente excepcional, y el hecho de que mi rol como Miss Finlandia comience a mitad de año hace que este camino sea distinto a lo habitual. Aunque el punto de partida no es tradicional, haré mi mejor esfuerzo para convertirlo en una oportunidad y cumplir mis deberes con excelencia y dignidad”.

Miss Universo 2025 marcado por la controversia

La destitución de Miss Finlandia se suma a un año especialmente turbulento para el Miss Universo. La polémica ha estado presente desde el incidente protagonizado por Fátima Bosch —entonces Miss México— durante un tenso intercambio con Nawat Itsaragrisil, coorganizador del certamen en Tailandia.

A ello se agregan las denuncias públicas contra Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, así como los constantes cuestionamientos sobre la legitimidad de la victoria de Bosch como Miss Universo 2025, críticas que la acompañaron incluso en su regreso a casa.

Otro episodio reciente ocurrió el domingo, cuando Bosch fue entrevistada en el programa Pica y se extiende, de Telemundo. Durante la conversación, los conductores le consultaron sobre las críticas a su elección y las investigaciones internas del certamen. Las preguntas generaron evidente incomodidad en la modelo, quien decidió abandonar el set durante la pausa comercial y canceló toda su agenda de entrevistas con la cadena.

