Muere a los 28 años Raquel Escalante, presentadora y exreina de belleza, tras una dura batalla contra el cáncer

Familiares, colegas, amigos y seguidores de Raquel Escalante despidieron sus restos entre lágrimas, recordando sus triunfos y el legado que dejó en Guatemala.

Guatemala ha perdido a una de sus figuras más queridas. Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guate y exreina de belleza, falleció el viernes 28 de noviembre a los 28 años, tras enfrentar una dolorosa y prolongada batalla contra el cáncer.

La lamentable noticia fue confirmada por la cadena televisiva, que la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: "Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros".

A ello añadieron: "Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella. Gracias, Raquel, por regalarnos tu brillo. Tu legado vivirá siempre entre nosotros".

Adiós a Raquel Escalante

El sábado, TV Azteca Guate le rindió un emotivo homenaje con la presencia de sus figuras e invitados especiales. Entre ellos estuvo Ana Gabriela Villanueva, Miss Universo Guatemala 2024, quien lamentó la pérdida de su querida amiga. Envuelta en lágrimas, entregó su corona a la memoria de Raquel en un momento especialmente conmovedor.

Ya el domingo, familiares, amigos y vecinos se reunieron en el municipio de San José de Barberena, en el departamento de Santa Rosa, para despedir sus restos antes del entierro. En un gesto profundamente simbólico, la familia de Raquel colocó sobre el ataúd que resguardaba su cuerpo las bandas y coronas de los certámenes de belleza en los que Raquel participó, honrando así su trayectoria y el cariño que dejó en Guatemala.

¿Quién fue Raquel Escalante?

Nacida en Santa Rosa, Guatemala, en 1997, Raquel Escalante destacó desde muy joven en certámenes de belleza. Fue cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y participó en la final de Miss Tourism World en China.

En 2021 alcanzó uno de sus mayores logros al ser coronada Miss Guatemala Intercontinental, título que la consagró como una de las representantes más apreciadas del país. A los 24 años, viajó a Sharm el-Sheij, Egipto, para competir en el certamen internacional junto a candidatas de más de 70 países, donde logró ubicarse en el Top 20.

Según una campaña en GoFundMe organizada por su familia, Raquel inició su batalla contra el cáncer en febrero de 2024. En enero de este año, cuando la enfermedad avanzó de forma agresiva, pidió apoyo económico a sus seguidores para cubrir los gastos médicos, gesto que conmovió profundamente a su audiencia.

En su última publicación en redes, realizada en abril de este año, Raquel había compartido un mensaje que hoy resuena con especial fuerza: “Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que, aún así, elige seguir brillando. Y si esta imagen toca tu corazón, que sea un recordatorio de que tú también puedes levantarte, una y otra vez”.

