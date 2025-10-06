Muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner e Ike Turner, un día después de cumplir 67 años

El hijo del legendario dúo de soul y R&B Ike & Tina Turner, y productor ganador del Grammy, falleció en Los Ángeles a los 67 años.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco más de dos años de la partida de Tina Turner, su hijo Ike Turner Jr. falleció en Los Ángeles a los 67 años, tan solo un día después de su cumpleaños. La información fue dada a conocer por su cuñada, la cantante Afida Turner, a través de sus redes sociales.

“Descansa en paz, Ike Jr. Fuiste increíble, cuñado. Me alegra haber hablado contigo por teléfono antes de que te fueras. Te quiero. Descansa en paz”, escribió Afida en una publicación de Instagram.

De acuerdo con información de TMZ, su prima Jacqueline Bullock reveló que Ike Turner Jr. falleció el sábado 4 de octubre en un hospital de Los Ángeles, a causa de una insuficiencia renal, luego de enfrentar problemas cardíacos durante varios años. Además, había sufrido un derrame cerebral en septiembre.

En un comunicado que publicó New York Post, Bullock expresó: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. Más que un primo para mí. Fue como un hermano, porque crecimos juntos en una casa llena de historia musical”.

¿Quién fue Ike Turner Jr.?

Nacido en 1958, hijo de Ike Turner y Lorraine Taylor, Ike Jr. fue adoptado por Tina Turner, quien lo crió junto a su hermano Michael Turner. Desde pequeño mostró un gran interés por la música, siguiendo los pasos de sus célebres padres.

"Tina me crio desde los 2 años. Es la única madre que he conocido", declaró Ike Jr. al Daily Mail en 2018. Sin enbargo, reconoció que su relación con ambos padres fue complicada y que llevaba más de una década sin hablar con Tina, quien se divorció de su padre en 1978.

Según contó su prima Jacqueline Bullock, “desde niño su talento era evidente; no había instrumento que no quisiera tocar”. Aunque en un principio se inclinó por la batería, Tina solía pedirle que la desarmara después de cada práctica, lo que lo llevó a explorar otros instrumentos, especialmente los teclados.

A los 13 años, su padre lo retiró de la escuela para llevarlo de gira, marcando así su ingreso al mundo de la música. Poco después, comenzó a trabajar en Bolic Sound Studios, el estudio de grabación fundado por Ike Turner, donde llegó a desempeñar labores de producción y dirección técnica.

Con el tiempo, Ike Turner Jr. se convirtió en un destacado ingeniero de sonido y productor musical, colaborando con diversos artistas y recibiendo el reconocimiento de la industria. En 2007, ganó un Premio Grammy al Mejor Álbum de Blues Tradicional por su trabajo en Risin’ with the Blues (2006), el último disco de su padre.

¿Cómo murió Tina Turner?

El 24 de mayo de 2023, el mundo lloró la partida de Tina Turner, una de las voces más poderosas y emblemáticas del soul y el rock. La artista falleció a los 83 años en su residencia de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), tras una larga enfermedad.

Con una carrera que marcó las décadas de los 50, 60 y 70, primero junto a su entonces esposo Ike Turner, Tina se consolidó como un ícono de la música y la resiliencia. En su autobiografía Yo, Tina, la cantante relató los años de violencia que sufrió en su matrimonio y cómo logró superarlos para renacer como solista y construir una de las trayectorias más inspiradoras de la industria musical.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis