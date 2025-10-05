'El Conjuro 4: Últimos ritos' se convierte en la película de terror más vista de todos los tiempos en Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Definitivamente, el Perú ama el terror. En su quinto jueves en cartelera, El Conjuro 4: Últimos ritos no solo se mantuvo como la película más vista en los cines del país, sino que además alcanzó un nuevo récord: convertirse en la película de terror más vista de todos los tiempos en Perú.

En esta cuarta entrega del universo creado por James Wan, Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a encarnar a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. La dirección estuvo a cargo de Michael Chaves, mientras que la producción recayó nuevamente en Wan y Peter Safran, responsables de consolidar esta exitosa franquicia del miedo.

La película de terror más vista en Perú

Según informó el especialista en cine Maykoll Calderón, la película atrajo a más de 8 mil espectadores en su quinto jueves de exhibición, alcanzando un total acumulado de 1,55 millones de espectadores desde su estreno el 4 de septiembre. Con esta cifra, El Conjuro 4 superó todos los récords anteriores del género en el país.

Además, la cinta se ubica como la segunda película más vista de 2025 en Perú, solo detrás del live action de Lilo y Stitch (2,850,503 espectadores). En el ranking general, le siguen Una película de Minecraft (1,412,314), Destino Final: Lazos de sangre (1,244,701) y Paddington en Perú (1,144,350).

#TaquillaPerú En su 5to jueves en cartelera, lo más visto otra vez fue "El Conjuro 4: Último Ritos" con 8 mil espectadores.



Su nuevo acumulado es 1,550,000. La película de terror más visto de todos los tiempos en nuestro país 🇵🇪 pic.twitter.com/hKEh9MIaHG — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) October 3, 2025

Los récords que rompió El Conjuro 4

De acuerdo Deadline, El Conjuro 4 (The Conjuring: Last Rites, en inglés) marcó el octavo estreno número uno de Warner Bros. en lo que va del año y se convirtió en la séptima película del estudio en superar los 40 millones de dólares en su debut, una marca inédita en la industria.

El estudio New Line Cinema, propiedad de Warner, continúa siendo el rey del terror. A sus récords históricos con It: Capítulo Uno (123,4 millones de dólares) y su secuela It: Capítulo Dos (91 millones), ahora suma este nuevo éxito, que se une a los recientes estrenos de Destino Final: Lazos de sangre y La hora de la desaparición.

En total, el universo cinematográfico de El Conjuro —que incluye a Annabelle y La monja— ya acumula más de 2.300 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como la franquicia de terror más exitosa de todos los tiempos.

Por su parte, Variety reportó que la película recaudó 104 millones de dólares en el mercado internacional, superando a It: Capítulo Dos (92 millones) como el mejor debut internacional de una película de terror.

Las películas más vistas en Perú en 2025

Lilo y Stitch – 2,850,503 espectadores El Conjuro 4: Últimos ritos – 1,550,000 espectadores Una película de Minecraft – 1,412,314 espectadores Destino Final: Lazos de sangre – 1,244,701 espectadores Paddington en Perú – 1,144,350 espectadores Capitán América: Un nuevo mundo – 837,804 espectadores Cómo entrenar a tu dragón – 808,970 espectadores Soltera, casada, viuda, divorciada 2 – 732,079 espectadores Thunderbolts* – 605,254 espectadores Blanca Nieves – 512,618 espectadores

Fuente: Maykoll Calderón

¿El fin del universo de El Conjuro?

Aunque El Conjuro 4: Últimos ritos marca el cierre de la saga principal, el director Michael Chaves dejó abierta la puerta a posibles nuevas historias dentro de este aterrador universo.

En entrevista exclusiva con RPP, Chaves —quien también dirigió El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021), La monja II (2023) y La maldición de La Llorona (2019)— reveló que podría haber más por venir.

“Ojalá algún día podamos tener una continuación de La Llorona”, le comentamos. A lo que él respondió: “Podría estar en camino. No quiero arruinar nada, pero tal vez se esté trabajando en eso”.

Mira el tráiler de El Conjuro: Últimos ritos a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis