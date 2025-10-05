Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz de 'Vice Principals', 'The Big Bang Theory' y 'Two and a Half Men', a los 52 años

La actriz estadounidense, recordada por sus papeles en comedias como The Big Bang Theory y Vice Principals, falleció el 3 de octubre a los 52 años.

La actriz Kimberly Hébert Gregory, conocida por su papel protagónico en la serie Vice Principals y por su participación en numerosas producciones exitosas, falleció el viernes 3 de octubre a los 52 años. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte.

La noticia fue confirmada por su exesposo, el también actor Chester Gregory, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Eras la encarnación del brillo. Nos enseñaste lecciones de valentía, arte, resiliencia y de cómo seguir adelante incluso cuando la vida pedía más de lo justo”, escribió en parte de su homenaje.

Compañeros de profesión también expresaron su tristeza. La actriz Busy Philipps, con quien compartió elenco en Vice Principals, comentó: “Era una luz y una fuerza”. Por su parte, el actor Walton Goggins la recordó como "una profesional en todo sentido”.

¿Quién era Kimberly Hébert Gregory?

Nacida en 1972 en Houston, Texas, Kimberly Hébert Gregory mostró desde joven su pasión por las artes escénicas. Estudió en una escuela de arte dramático y obtuvo una licenciatura en Psicología, además de una maestría en Trabajo Social por la Universidad de Chicago. Durante esos años, participó en diversas producciones teatrales en Chicago, donde conoció a Chester Gregory.

Su primera aparición en el cine fue en la película I Think I Love My Wife (2007), junto a Chris Rock, Kerry Washington y Gina Torres. A lo largo de su carrera, exploró distintos géneros, desde la comedia Arizona (2018) hasta los dramas A dos metros de ti (2019), Miss Virginia (2019) y el thriller John Henry (2020).

¿Por qué papeles se le recuerda?

En televisión, destacó en diversos papeles en series de gran éxito. Interpretó a una vidente en The Big Bang Theory, a Deborah Curzon en Grey’s Anatomy y a la Dra. Belinda Brown en Vice Principals. También participó en Two and a Half Men, Brooklyn Nine-Nine, Dollface y Gossip Girl.

Gregory trabajó además en Kevin (Probably) Saves the World y prestó su voz en la serie animada infantil El mundo de Craig. Su último papel en una producción de ficción fue en Genius: Aretha, donde interpretó a Ruth Jean Baskerville Bowen, la primera agente afroamericana. Más recientemente, en 2023, dio voz a Nicole Williams en la película animada para televisión Craig Before the Creek.

