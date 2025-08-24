Últimas Noticias
Muere Jerry Adler, estrella de 'Los Soprano' y 'The Good Wife', a los 96 años

Jerry Adler es recordado por sus papeles en 'Los Soprano', 'Rescue Me' y 'The Good Wife', además de su amplia trayectoria en teatro.
Jerry Adler es recordado por sus papeles en 'Los Soprano', 'Rescue Me' y 'The Good Wife', además de su amplia trayectoria en teatro.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Inició su carrera como asistente de producción en Broadway y luego brilló en televisión y cine. La causa de su muerte aún no ha sido revelada.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mundo del espectáculo despide a una de sus figuras más queridas. Jerry Adler, veterano de Broadway y recordado actor de televisión y cine, falleció el sábado en Nueva York a los 96 años, según confirmó su publicista.

La noticia también fue ratificada por el Riverside Memorial Chapel: “Jerry Adler falleció el 23 de agosto de 2025, a los 96 años. Nació el 4 de febrero de 1929 y era residente de Nueva York”. Su representante declaró a Page Six que el artista “murió pacíficamente mientras dormía”.

Michael Imperioli, compañero de elenco en Los Soprano, lo recordó con cariño en redes sociales: “Fue un actor fantástico y uno de los seres humanos más amables. Amé trabajar con él y compartir tiempo fuera del set. Un verdadero caballero. Todo mi cariño a su familia”.

Christine Baranski, Jerry Adler y Sam Coppola en 'The Good Wife' (2009).

Christine Baranski, Jerry Adler y Sam Coppola en 'The Good Wife' (2009).Fuente: CBS

Una carrera que despegó tarde

Aunque Adler trabajó durante décadas tras bambalinas como asistente de producción y director de escena en Broadway, estuvo a punto de retirarse antes de probar suerte frente a cámaras. Su debut en cine llegó en 1992, cuando una directora de casting lo convenció de audicionar para El ojo público (The Public Eye, en inglés) dirigida por Howard Franklin.

A partir de entonces participó en películas como Manhattan Murder Mystery (1993), Larger Than Life (1996), 30 Days (1999), Find Me Guilty (2006) y A Most Violent Year (2014). Sus últimos trabajos en cine fueron Fair Market Value y Driveways, ambos estrenados en 2019.

En televisión tuvo apariciones en Brooklyn Bridge, Quantum Leap, True Colors y Mad About You. No obstante, su fama llegó gracias a papeles destacados en The Sopranos, The Good Wife y The Good Fight. También sumó créditos recientes en Broad City y Living with Yourself.

Woody Allen, Diane Keaton y Jerry Adler en 'Manhattan Murder Mystery' (1993).

Woody Allen, Diane Keaton y Jerry Adler en 'Manhattan Murder Mystery' (1993).Fuente: TriStar Pictures

¿Quién fue Jerry Adler?

Nacido el 4 de febrero de 1929 en Brooklyn, Nueva York, Jerry Adler creció en un entorno ligado al teatro: su padre fue gerente general del Group Theatre y de producciones de Broadway, mientras que su prima Stella Adler se convirtió en una de las maestras de actuación más influyentes del siglo XX.

Antes de lanzarse como actor, acumuló más de 50 créditos como director de escena en Broadway, entre ellos clásicos como My Fair Lady. En los años ochenta se mudó a California para dedicarse a la televisión.

En 2024 publicó sus memorias Too Funny for Words: Backstage Tales From Broadway, Television and the Movies, donde relató anécdotas de su extensa carrera en teatro, cine y televisión.

Le sobreviven su esposa, la psicóloga Joan Laxman, con quien se casó en 1994, y sus hijas Alisa, Amy, Laura y Emily.

