"No estás solo": Delany López dedica emotivo mensaje a Youna, quien fue diagnosticado con cáncer

Delany López dedicó un emotivo mensaje a Youna, la expareja de Samahara Lobatón, quien reveló que fue diagnostico con cáncer luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando.

Fue por medio de un comentario en el post del joven músico que la expareja de Jefferson Farfán no dudó en expresarle su apoyo en este difícil momento.

“Hermano la vida te puso una batalla dura, pero también eligió a un guerrero fuerte para enfrentarla. No estás solo ni un solo segundo, caminamos contigo y oramos por ti”, expresó la modelo.

Seguidamente, la también influencer continuó con sus palabras de aliento para Youna, quien es el padre de la hija mayor de Samahara Lobatón.

“Tu valentía nos inspira, Cada día es una oportunidad para seguir luchando y para demostrar que el amor es más fuerte que cualquier enfermedad. Aquí estamos, contigo, hoy y siempre. Te quiero mucho y Dios mediante pronto nos demos ese abrazo que tanto espero darte”, sostuvo.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, anunció que fue diagnosticado con cáncer

Youna, expareja de la influencer Samahara Lobatón, informó mediante su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y afecta a los tejidos del organismo encargados de la formación de la sangre.

De acuerdo con su testimonio, recibió la noticia el 21 de noviembre, luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando. Tras acudir a un centro médico, el especialista dio con el diagnóstico.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", indicó en un video.