"No estás solo": Delany López dedica emotivo mensaje a Youna, quien fue diagnosticado con cáncer

Delany López le dedicó un emotivo mensaje a Youna, quien fue diagnosticado con cáncer.
Delany López le dedicó un emotivo mensaje a Youna, quien fue diagnosticado con cáncer. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La expareja de Jefferson Farfán mostró su apoyo a Youna, la expareja de Samahara Lobatón, quien reveló tener leucemia tras presentar problemas de salud en el trabajo.

Delany López dedicó un emotivo mensaje a Youna, la expareja de Samahara Lobatón, quien reveló que fue diagnostico con cáncer luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando.

Fue por medio de un comentario en el post del joven músico que la expareja de Jefferson Farfán no dudó en expresarle su apoyo en este difícil momento.

“Hermano la vida te puso una batalla dura, pero también eligió a un guerrero fuerte para enfrentarla. No estás solo ni un solo segundo, caminamos contigo y oramos por ti”, expresó la modelo.

Seguidamente, la también influencer continuó con sus palabras de aliento para Youna, quien es el padre de la hija mayor de Samahara Lobatón.

“Tu valentía nos inspira, Cada día es una oportunidad para seguir luchando y para demostrar que el amor es más fuerte que cualquier enfermedad. Aquí estamos, contigo, hoy y siempre. Te quiero mucho y Dios mediante pronto nos demos ese abrazo que tanto espero darte”, sostuvo.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, anunció que fue diagnosticado con cáncer

Youna, expareja de la influencer Samahara Lobatón, informó mediante su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y afecta a los tejidos del organismo encargados de la formación de la sangre. 

De acuerdo con su testimonio, recibió la noticia el 21 de noviembre, luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando. Tras acudir a un centro médico, el especialista dio con el diagnóstico.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", indicó en un video.

Delany López afirmó haber tenido una relación con Jefferson Farfán entre el 2023 y 2024.
Delany López afirmó haber tenido una relación con Jefferson Farfán entre el 2023 y 2024. | Fuente: Instagram

Youna detalla el tratamiento que seguirá contra el cáncer

En ese sentido, Youna señaló que fue sometido a una biopsia y permaneció internado durante varios días. "Me quedé internado como siete días (…) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné", agregó.

Según explicó, el tipo de cáncer que padece puede ser tratado mediante quimioterapias y medicamentos orales. "Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio", detalló.

Antes de concluir, el joven barbero dejó un mensaje en el que explicó cómo viene afrontando este proceso.

"Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz, no dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo.... Vamos a vivir el hoy, porque mañana ya no sé qué va a pasar", añadió. 

