Murió Susana Klein, la actriz argentina que prestó su voz a Mafalda e interpretó las canciones de 'Candy Candy'

El mundo del doblaje y los seguidores de las series de animación lamentan en redes sociales la muerte de Susana Klein, actriz argentina cuya voz se inmortalizó al interpretar a Mafalda en el doblaje al español de la película de 1982. Además, fue la encargada de cantar las canciones de la serie animada Candy Candy.

Habrán oído el tema de entrada titulado: Si me buscas tú a mí ó también el cierre Gira Carrusel en el anime Candy. El día 11 de Diciembre de este año, nos dejó para siempre Susana Klein. Actriz de teatro, doblaje y cantante argentina.

Muerte de Susana Klein fue confirmada por actriz que dobló a Candy

El anuncio fue hecho por Cecilia Gispert, amiga y colega de Klein, quien hizo el doblaje de Candy para la región. Gispert contó que la actriz, quien residía en Alemania desde hacía años, falleció el 11 de diciembre a los 83 años de edad.

"Acabo de recibir una tristísima noticia. Falleció Susana Klein, quien, entre otros muchos trabajos, cantó los temas de Candy Candy, la apertura y el cierre. Ella vivió en Alemania desde hace años, donde residía uno de sus hijos. Fue una excelente compañera y amiga. También hizo la voz de Mafalda para la película, entre muchos otros trabajos. Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido. Un abrazo grande, hasta donde estés", expresó Cecilia en su cuenta de Facebook.

¿Quién fue Susana Klein?

Nacida el 18 de diciembre de 1941 en Buenos Aires, Susana Klein fue una respetada actriz en el mundo del doblaje y la música argentina. Además de interpretar a Mafalda en la película animada de 1982, también prestó su voz a personajes como Luisa Lane en Superman III (1983).