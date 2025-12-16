El papa León XIV entra al top de los mejor vestidos de 2025 de la revista Vogue

El papa León XIV fue incluido en la lista de los mejor vestidos de 2025 de la revista Vogue, una selección que reúne a 55 figuras del mundo del entretenimiento, la moda y la cultura. "Se vistieron de maneras que llamaron la atención", describe el medio en la edición publicada el 11 de diciembre, en la que el pontífice aparece de manera excepcional junto a modelos, actores, directores y diseñadores.

En la publicación, el papa peruano aparece con una vestidura litúrgica de color púrpura real y una mitra blanca con bordes dorados.

Sobre su estilo, Vogue señaló que León XIV se distingue por una forma de vestir que se aparta de la sobriedad que caracterizó a su predecesor, el papa Francisco, conocido por preferir atuendos sencillos. Asimismo, destacó la continuidad en el uso de vestiduras litúrgicas bien confeccionadas, vinculadas con la tradición papal.

La publicación también hizo referencia a la audiencia que el papa sostuvo el 15 de noviembre con representantes del mundo del cine, a la que asistieron figuras como Monica Bellucci y Cate Blanchett.

Vogue indicó que invitar a figuras de Hollywood de tal nivel al Vaticano fue un intento por "modernizar la imagen de la Iglesia".



La primera imagen de León XIV que llamó la atención de Vogue

La relación entre el Vaticano y el mundo del arte no es nueva. A lo largo de los años, distintos pontífices han promovido encuentros con actores, directores y creadores. En junio de 2024, por ejemplo, el papa Francisco recibió a comediantes de diversas partes del mundo, entre ellos Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Whoopi Goldberg.

Dentro del ranking de 2025, Vogue también hizo una mención especial al atuendo que el papa León XIV usó en su primera aparición pública como pontífice en la logia central de la Basílica de San Pedro, donde "vistió una capa mozzetta de satén rojo y una estola color vino bordada en oro, acompañada de una cruz colgante sobre un cordón de seda dorada".

Finalmente, la revista también mencionó la posibilidad de verlo en el futuro participar en actividades vinculadas al mundo del cine dentro de su agenda oficial.