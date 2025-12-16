"No sé cómo hacer esto": Kevin Bacon despide a Rob Reiner con la voz quebrada [VIDEO]

Kevin Bacon se mostró afectado por la noticia de la trágica muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele. En 1992, el actor trabajó con el director en el drama A Few Good Men, película que obtuvo cuatro nominaciones al premio Oscar. Al recordarlo, el intérprete no pudo evitar quebrarse durante un video que grabó y publicó en su cuenta de Instagram.

"No estoy seguro de cómo hacer esto", dijo al inicio de su mensaje. Luego recordó que Reiner fue quien le dio el papel de Jack Ross, un joven capitán de la Marina, en la mencionada cinta protagonizada por Jack Nicholson y Tom Cruise.

El actor señaló que contar con el respaldo de Reiner fue muy importante para él, ya que This Is Spinal Tap, una de sus películas favoritas, fue dirigida por el desaparecido cineasta. "Cuando me llamó, estaba tan emocionado", expresó.

Sobre cómo fue trabajar con Reiner, Bacon señaló que lograba combinar la exigencia profesional con un entorno respetuoso.



"Él era muy divertido. Todo eso viene de arriba. Pudo establecer un ambiente en el que la gente se sintió como si estuviera trabajando duro, pero también trabajando en un ambiente seguro, agradable y divertido. Almorzábamos juntos todos los días. Nunca había hecho eso con un director antes ni después, nunca. Y Michele estaba allí, los dos eran increíbles. Fue una época mágica", comentó.

Antes de concluir, Kevin Bacon dejó un mensaje a quienes también tuvieron la oportunidad de conocer al director.

"Solo envío amor a todos los que lo conocieron, porque sé que todos están sufriendo hoy", concluyó.

Más actores de Hollywood lamentan la despedida de Rob Reiner

Demi Moore, coprotagonista de A Few Good Men, también compartió un mensaje en redes sociales tras la muerte de Rob Reiner y de su esposa. En su publicación, la actriz recordó el vínculo que mantenían sus familias y el trabajo que realizaron a lo largo de los años.

"No hay palabras para expresar verdaderamente la devastación inexplicable de perder a Rob y Michele Reiner. Nuestros hijos crecieron juntos y trabajamos juntos a medida que nuestras vidas se entrelazaban personal y profesionalmente; siempre atesoraré los momentos y recuerdos que compartimos", mencionó.

"Eran personas increíbles y maravillosos padres. Mi corazón, pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y todos los que están afectados por esta tragedia", agregó.



Por su parte, Kiefer Sutherland, quien trabajó con Reiner tanto en Stand By Me como en A Few Good Men, emitió un comunicado en el que lamentó la noticia. El actor señaló que el director le dio una oportunidad trascendental al inicio de su carrera y lo recordó como una persona amable y generosa.

"Como muchos, mi corazón se rompió cuando escuché la noticia sobre Rob Reiner y su maravillosa esposa, Michele. Rob fue uno de los caballeros más amables con los que he tenido el placer de trabajar, cuando era muy joven me dio una oportunidad que cambió mi vida, y siempre estaré agradecido", explicó.

