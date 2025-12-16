Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau reaparecen juntos bailando pese al polémico 'ampay' del empresario con su ex

Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau, fueron captados bailando juntos durante una salida nocturna, días después de que se difundiera un 'ampay' en el que el empresario aparece con su ex pareja, Analía Jiménez. Las imágenes fueron presentadas en el programa Amor y Fuego.

La aparición de la pareja llamó la atención de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes expresaron su sorpresa al ver a la exconductora compartiendo con su esposo como si nada hubiera pasado.

"No lo puedo creer. Ella sabe cómo son las cosas y ha aceptado y la otra también. Par de incondicionales", opinó Gigi tras el informe. Por su parte, Rodrigo señaló: "Tienen una relación abierta. Tienen una poli-relación".

Las imágenes que generaron controversia

El 'ampay' que antecede a esta reaparición mostró a Jean Paul Gabuteau en el balcón de un departamento junto a Analía Jiménez, en una situación muy comprometedora. Las imágenes se difundieron en el programa Magaly Tv, la Firme.



Al respecto, Silvia Cornejo fue abordada por la prensa y decidió pronunciarse brevemente: "Chicos, yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero yo no quisiera declarar nada", señaló en un primer momento.

Posteriormente, añadió: "Verán que yo hace casi más de 3 años que no doy ningún tipo de declaración y yo prefiero evitar. Yo no decir nada al respecto. Lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más".

¿Quién es Analía Jiménez?

Analía Jiménez fue pareja de Jean Paul Gabuteau antes de que él contrajera matrimonio con Silvia Cornejo. Tienen un hijo en común y, a pesar de su separación, han sido vistos varias veces en situaciones comprometedoras incluso cuando el empresario ya mantenía una relación con la conductora.

Uno meses atrás, Magaly TV La Firme presentó imágenes del empresario asistiendo a un reencuentro escolar donde también estuvo presente Jiménez. Además, fue registrado ingresando a un hotel a las 10 de la noche y retirándose después de las 2 de la madrugada.

En 2016, Jiménez denunció a Gabuteau por presunto maltrato físico y psicológico; no obstante, el caso no avanzó y ambos continuaron viéndose en ocasiones posteriores.