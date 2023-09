¡Nuevo cambio histórico! Miss Universo elimina el límite de edad para participar en el certamen

En un comunicado oficial, la organización Miss Universo anunció un sorpresivo cambio en sus reglas de participación a partir de la edición 2024. Esta decisión marca un hito en la historia del certamen de belleza al abrir las puertas a mujeres de cualquier edad que hayan cumplido 18 años para competir.

"Este cambio se aplicará a todos los concursos de 2024 a nivel mundial. A partir de entonces, todas las mujeres adultas del mundo podrán competir para ser Miss Universo", se lee en una publicación que figura en la cuenta oficial de la organización.

Hasta ahora, las reglas de la organización especificaban que las candidatas debían tener entre 18 y 28 años cumplidos al 1 de enero del año en el que competían. La actual Miss Universo, R’Bonney Gabriel, se convirtió en la mujer de mayor edad en ser coronada con casi 29 años.

Este cambio representa una ruptura significativa con una de las reglas más estrictas y arraigadas en la historia de Miss Universo, y ahora las mujeres mayores de 30 años podrán aspirar a la codiciada corona de belleza.

Otros cambios significativos en las reglas del Miss Universo

Durante años, la organización Miss Universo argumentó que las participantes no podían ser mujeres casadas o con hijos debido a la necesidad de disponibilidad absoluta durante el año de mandato para cumplir con la exigente agenda de actividades. Sin embargo, desde que la empresaria tailandesa transgénero Anne Jakkaphong asumió la dirección de la organización, se han producido cambios importantes en las reglas del certamen.

Uno de los primeros cambios notables fue la inclusión de mujeres transgénero en el concurso, con la española Ángela Ponce siendo la primera en participar en la edición de 2018. En este año, se ha eliminado la regla que prohibía a las mujeres casadas y con hijos participar en Miss Universo. Esto ha llevado a que países como Guatemala, Costa Rica y Colombia presenten a tres madres reinas en la edición número 72 del certamen.

¿Quién es Ángela Ponce, la primera concursante trans en Miss Universo?

Ángela María Ponce Camacho nació en enero de 1991 en la ciudad de Sevilla (España), bajo el nombre de Ángel Mario. Inició su transición a los 16 años, a través de un tratamiento hormonal. Ella postuló a Miss Universo España 2018 -después de un fallido intento como Miss Mundo Cádiz- y ganó.

La española trabaja con una fundación en España para ayudar a los niños que luchan contra el estigma relacionado con ser transgénero.

Durante su participación en el Miss Universo 2018, Ángela Ponce, no clasificó a la etapa final ni entre las 20 finalistas del certamen de belleza. Sin embargo, fue despedida entre una lluvia de aplausos. Luego de que se emitiera un video de su niñez, la reina de belleza desfiló por la pasarela ante la ovación del público.

“La mayor dificultad ha sido enfrentarme a que los demás me vean diferente cuando yo nunca me he sentido diferente. Yo no soy un hombre queriendo ser mujer, no soy un cortocircuito en la barriga de mi madre. No soy una mujer, soy una mujer trans y formo parte de la diversidad humana, igual que hay personas negras y otras blancas, gente más alta y más baja”, aseguró en una pasada entrevista.