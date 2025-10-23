Taylor Swift donó 100 mil dólares a una niña con cáncer, pero su familia pensó que se trataba de una broma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La historia de Lilah Smoot, una niña de Carolina del Norte diagnosticada con un raro y agresivo cáncer cerebral, conmovió a miles de personas alrededor del mundo luego de recibir una sorpresiva y generosa donación por parte de Taylor Swift. La cantante estadounidense donó 100 mil dólares a la campaña de GoFundMe creada para ayudar con los gastos médicos de la pequeña, que enfrenta un tratamiento complejo.

La donación de la artista fue acompañada por un mensaje: "¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah! Con cariño, Taylor". De acuerdo con People, esta contribución generó una cadena de solidaridad entre los fanáticos de la artista; por ejemplo, muchos donaron 13 dólares, el número favorito de Taylor, haciendo que la campaña superara los 300 mil dólares hasta el momento.

Taylor Swift, conocida por sus actos de generosidad, ha realizado múltiples donaciones. Entre ellas, 250 mil dólares a la organización Operation Breakthrough en Misuri y 5 millones de dólares destinados a la recuperación tras los huracanes Milton y Helene. También visitó hospitales infantiles en varias ocasiones.

Madre de Lilah pensó que donación de Taylor Swift era una broma

Katelynn Smoot, la madre de Lilah, creyó al principio que la donación de Taylor era una broma. Su esposo, Tyler, la llamó desde el aeropuerto para contarle que la cantante había donado esa gran suma a la campaña.



"Durante unos 30 minutos dudamos si era real. Pero luego lo vimos en la plataforma, junto con un mensaje que decía: 'Te envío el abrazo más grande, mi amiga Lilah'. Ahí supe que Taylor Swift realmente había visto el video — y que lo decía en serio", declaró al citado medio estadounidense.

Katelynn contó que su hija siempre disfrutó cantar y bailar con las canciones de la artista. Incluso antes de nacer, su madre asistió al The Eras Tour durante el embarazo. Hace poco, mientras la pequeña recibía su tratamiento, escuchó el álbum Life of a Showgirl. "Mamá, esa es Taylor Swift", contó Katelynn. Luego, al ver uno de los videos musicales, escuchó que su hija dijo: "Esa es mi amiga".

El tratamiento de Lilah es largo y difícil

El diagnóstico de Lilah llegó el mismo día en que su madre estaba a punto de dar a luz a su hijo William. Mientras Katelynn se encontraba en trabajo de parto, recibió la noticia de que su hija mayor había sufrido una convulsión y estaba en emergencias. Los estudios revelaron una masa cerebral y, tras una cirugía, los médicos confirmaron que se trataba de un tumor "Rabdoide Teratoide Atípico" (ATRT), un tipo de cáncer extremadamente raro y agresivo.

Lilah fue sometida a la extracción completa del tumor, luego a quimioterapia y radiación. La familia tuvo que dejar sus trabajos para dedicarse por completo a su cuidado, trasladándose temporalmente a Filadelfia para continuar con la terapia en el Hospital Infantil de la ciudad.

"Tuvo muchos efectos secundarios, pero ahora estamos felices. La gente no entiende cómo puedes ser feliz en un momento tan oscuro, pero ella está viva. Está aquí con nosotros", sostuvo Katelynn.

Durante este proceso, la madre comenzó a documentar su historia en TikTok e Instagram. Lo que empezó como una forma de desahogo se transformó en una fuente de apoyo para otras familias.

"Ahí me di cuenta de que ya no lo hacía solo por mí, sino para crear conciencia. El cáncer infantil es muy real. No es tan raro como la gente piensa", comentó.

Aunque no han tenido contacto directo con la cantante, la familia se siente profundamente agradecida. “La donación es increíble — nos ayuda muchísimo — pero el hecho de que se haya tomado el tiempo para mirar, para preocuparse, para enviar ese mensaje... significa todo.”