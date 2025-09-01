Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú clasifica a la semifinal con el pan con chicharrón y enfrenta a Chile

El pan con chicharrón y tamal representa al Perú en el Mundial de los Desayunos de Ibai. Así se vive el torneo en su semifinal.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llegamos a la semifinal del Mundial de los Desayunos. Este lunes, el streamer español Ibai Llanos confirmó la clasificación del tradicional pan con chicharrón, considerado uno de los desayunos más sabrosos. El plato peruano superó al bolón verde de Ecuador y ahora se enfrentará a Chile.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

Perú vs.Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

En esta edición participan:

Argentina (medialunas)

Bolivia (salteñas)

Chile (marraqueta con palta)

Colombia (arepas)

Costa Rica (gallo pinto)

Ecuador (bolón de verde)

España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)

Estados Unidos (pancakes)

Perú (pan con chicharrón)

Reino Unido (English breakfast)

República Dominicana (mangú con tres golpes)

Venezuela (arepas reinas)

Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)

Francia (croissant)

México (chilaquiles)

Guatemala (desayuno chapín)

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai en sus redes.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente al bolón de verde, sigue estos pasos:

Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram o TikTok. Busca la publicación del duelo entre Perú y Ecuador. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis