Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú avanza a cuartos de final con el pan con chicharrón y enfrentará a Ecuador

Perú y Ecuador se enfrentan con el pan con chicharrón y el bolón de verde en los cuartos de final del Mundial de los Desayunos.
Perú y Ecuador se enfrentan con el pan con chicharrón y el bolón de verde en los cuartos de final del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El pan con chicharrón y tamal representa al Perú, mientras que Ecuador compite con el bolón de verde y el encebollado. Así se vive el Mundial de los Desayunos de Ibai.

Los cuartos de final del Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, ya están en marcha. Este jueves, el streamer español confirmó la clasificación de Perú, que avanza con el tradicional pan con chicharrón, considerado uno de los desayunos más sabrosos. El plato peruano dejó fuera a México, que competía con los chilaquiles, y ahora se medirá contra Ecuador.

En los octavos de final, Perú obtuvo 2.5 millones de votos, la cifra más alta del torneo hasta el momento, mientras que México alcanzó 1.2 millones. Por su parte, Ecuador logró 1.9 millones de votos frente a Guatemala, superándolo por apenas 75 mil votos. En esta fase también avanzaron Chile y España, que se enfrentarán entre sí.

Perú vs. Ecuador

Ibai anunció en sus redes sociales que Perú competirá nuevamente con el pan con chicharrón, pero esta vez acompañado del tamal, a pedido del público. Ecuador, en tanto, seguirá con su bolón de verde e incorporará el encebollado como refuerzo para este nuevo duelo.

@ibaillanos

ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Los países que siguen en carrera son:

  • Argentina (medialunas)
  • Bolivia (salteñas)
  • Chile (marraqueta con palta)
  • Colombia (arepas)
  • Costa Rica (gallo pinto)
  • Ecuador (bolón de verde)
  • España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
  • Estados Unidos (pancakes)
  • Perú (pan con chicharrón)
  • Reino Unido (English breakfast)
  • República Dominicana (mangú con tres golpes)
  • Venezuela (arepas reinas)

Quedaron eliminados:

  • Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
  • Francia (croissant)
  • México (chilaquiles)
  • Guatemala (desayuno chapín)

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Octavos de final

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

