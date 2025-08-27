Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú avanza a cuartos de final con el pan con chicharrón y enfrentará a Ecuador

El pan con chicharrón y tamal representa al Perú, mientras que Ecuador compite con el bolón de verde y el encebollado. Así se vive el Mundial de los Desayunos de Ibai.

Los cuartos de final del Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, ya están en marcha. Este jueves, el streamer español confirmó la clasificación de Perú, que avanza con el tradicional pan con chicharrón, considerado uno de los desayunos más sabrosos. El plato peruano dejó fuera a México, que competía con los chilaquiles, y ahora se medirá contra Ecuador.

En los octavos de final, Perú obtuvo 2.5 millones de votos, la cifra más alta del torneo hasta el momento, mientras que México alcanzó 1.2 millones. Por su parte, Ecuador logró 1.9 millones de votos frente a Guatemala, superándolo por apenas 75 mil votos. En esta fase también avanzaron Chile y España, que se enfrentarán entre sí.

Perú vs. Ecuador

Ibai anunció en sus redes sociales que Perú competirá nuevamente con el pan con chicharrón, pero esta vez acompañado del tamal, a pedido del público. Ecuador, en tanto, seguirá con su bolón de verde e incorporará el encebollado como refuerzo para este nuevo duelo.

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Los países que siguen en carrera son:

Argentina (medialunas)

Bolivia (salteñas)

Chile (marraqueta con palta)

Colombia (arepas)

Costa Rica (gallo pinto)

Ecuador (bolón de verde)

España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)

Estados Unidos (pancakes)

Perú (pan con chicharrón)

Reino Unido (English breakfast)

República Dominicana (mangú con tres golpes)

Venezuela (arepas reinas)

Quedaron eliminados:

Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)

Francia (croissant)

México (chilaquiles)

Guatemala (desayuno chapín)

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

