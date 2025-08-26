Últimas Noticias
Mundial de los Desayunos de Ibai: así van las votaciones de los octavos de final

Perú y México se enfrentan con el pan con chicharrón y los chilaquiles en los octavos de final del Mundial de los Desayunos.
Perú y México se enfrentan con el pan con chicharrón y los chilaquiles en los octavos de final del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Ibai Llanos lanzó un torneo virtual para elegir el mejor desayuno del mundo. Perú participa con su clásico pan con chicharrón. Aquí te contamos cómo van las votaciones.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, ya está en marcha. El popular streamer español estrenó el lunes 18 de agosto un torneo virtual que busca resolver una de las grandes discusiones gastronómicas: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?

El certamen reúne a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai en función de su experiencia y de la tradición de cada cultura. Perú participa con uno de sus desayunos más emblemáticos: el pan con chicharrón.

Aunque Ibai no ha precisado la fecha de cierre de las votaciones, estas ya están activas. En esta nota te contamos cómo votar por tu platillo favorito, los resultados que se van conociendo y todo lo que necesitas saber sobre este peculiar torneo virtual.

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Los 16 países en competencia son:

  • Argentina (medialunas)
  • Bolivia (salteñas)
  • Chile (marraqueta con palta)
  • Colombia (arepas)
  • Costa Rica (gallo pinto)
  • Ecuador (bolón de verde)
  • España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
  • Estados Unidos (pancakes)
  • Francia (croissant)
  • Guatemala (desayuno chapín)
  • Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
  • México (chilaquiles)
  • Perú (pan con chicharrón)
  • Reino Unido (English breakfast)
  • República Dominicana (mangú con tres golpes)
  • Venezuela (arepas reinas)

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

En esta edición, los duelos de los octavos de final quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

Los resultados del Mundial de los Desayunos

Los octavos de final ya están definidos. A través de Instagram y TikTok, Ibai anunció los enfrentamientos entre los 16 países y los desayunos con los que compiten. Las votaciones continúan abiertas, así que aún puedes apoyar a tus favoritos.

Perú vs. México

Perú
Pan con chicharrón
2 millones de votos

México
Chilaquiles
995 mil votos

Ganador: Pendiente

@ibaillanos

MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

Colombia vs. Costa Rica

Colombia
Arepas
613 mil votos

Costa Rica
Gallo pinto
276 mil votos

Ganador: Pendiente

@ibaillanos

COLOMBIA vs COSTA RICA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

España vs. Francia

España
Tostadas con jamón
430 mil votos

Francia
Croissant
499 mil votos

Ganador: Pendiente

@ibaillanos

ESPAÑA vs FRANCIA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

Argentina vs. Reino Unido

Argentina
Medialunas
72% de votos

Reino Unido
English breakfast
28% de votos

Ganador: Pendiente

Guatemala vs. Ecuador

Guatemala
Desayuno chapín
29% de votos

Ecuador
Bolón de verde
51% de votos

Ganador: Pendiente

Venezuela vs. República Dominicana

Venezuela
Arepas reinas
68% de votos

República Dominicana
Mangú con tres golpes
32% de votos

Ganador: Pendiente

Japón vs. Chile

Japón
salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki
35% de votos

Chile
Marraqueta con palta
65% de votos

Ganador: Pendiente

Estados Unidos vs. Bolivia

Estados Unidos
Pancakes
41% de votos

Bolivia
Salteñas
59% de votos

Ganador: Pendiente

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza a través de las redes sociales de IbaiInstagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios pueden participar dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha detallado cuánto tiempo durará cada etapa del torneo.

