Mundial de los Desayunos de Ibai: así van las votaciones de los octavos de final

Ibai Llanos lanzó un torneo virtual para elegir el mejor desayuno del mundo. Perú participa con su clásico pan con chicharrón. Aquí te contamos cómo van las votaciones.
El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, ya está en marcha. El popular streamer español estrenó el lunes 18 de agosto un torneo virtual que busca resolver una de las grandes discusiones gastronómicas: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?
El certamen reúne a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai en función de su experiencia y de la tradición de cada cultura. Perú participa con uno de sus desayunos más emblemáticos: el pan con chicharrón.
Aunque Ibai no ha precisado la fecha de cierre de las votaciones, estas ya están activas. En esta nota te contamos cómo votar por tu platillo favorito, los resultados que se van conociendo y todo lo que necesitas saber sobre este peculiar torneo virtual.
¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?
Los 16 países en competencia son:
- Argentina (medialunas)
- Bolivia (salteñas)
- Chile (marraqueta con palta)
- Colombia (arepas)
- Costa Rica (gallo pinto)
- Ecuador (bolón de verde)
- España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
- Estados Unidos (pancakes)
- Francia (croissant)
- Guatemala (desayuno chapín)
- Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
- México (chilaquiles)
- Perú (pan con chicharrón)
- Reino Unido (English breakfast)
- República Dominicana (mangú con tres golpes)
- Venezuela (arepas reinas)
¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?
En esta edición, los duelos de los octavos de final quedaron definidos de la siguiente manera:
- Perú vs. México
- Colombia vs. Costa Rica
- España vs. Francia
- Argentina vs. Reino Unido
- Guatemala vs. Ecuador
- Venezuela vs. República Dominicana
- Japón vs. Chile
- Estados Unidos vs. Bolivia
Los resultados del Mundial de los Desayunos
Los octavos de final ya están definidos. A través de Instagram y TikTok, Ibai anunció los enfrentamientos entre los 16 países y los desayunos con los que compiten. Las votaciones continúan abiertas, así que aún puedes apoyar a tus favoritos.
Perú vs. México
Perú
Pan con chicharrón
2 millones de votos
México
Chilaquiles
995 mil votos
Ganador: Pendiente
Colombia vs. Costa Rica
Colombia
Arepas
613 mil votos
Costa Rica
Gallo pinto
276 mil votos
Ganador: Pendiente
España vs. Francia
España
Tostadas con jamón
430 mil votos
Francia
Croissant
499 mil votos
Ganador: Pendiente
Argentina vs. Reino Unido
Argentina
Medialunas
72% de votos
Reino Unido
English breakfast
28% de votos
Ganador: Pendiente
Guatemala vs. Ecuador
Guatemala
Desayuno chapín
29% de votos
Ecuador
Bolón de verde
51% de votos
Ganador: Pendiente
Venezuela vs. República Dominicana
Venezuela
Arepas reinas
68% de votos
República Dominicana
Mangú con tres golpes
32% de votos
Ganador: Pendiente
Japón vs. Chile
Japón
salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki
35% de votos
Chile
Marraqueta con palta
65% de votos
Ganador: Pendiente
Estados Unidos vs. Bolivia
Estados Unidos
Pancakes
41% de votos
Bolivia
Salteñas
59% de votos
Ganador: Pendiente
¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?
La votación se realiza a través de las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios pueden participar dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha detallado cuánto tiempo durará cada etapa del torneo.