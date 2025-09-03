Últimas Noticias
Mundial de los Desayunos de Ibai: así es la marraqueta chilena, el rival del pan con chicharrón peruano en las semifinales

Perú y Chile se enfrentan con el pan con chicharrón y la marraqueta con palta en la semifinal del Mundial de los Desayunos.
Perú y Chile se enfrentan con el pan con chicharrón y la marraqueta con palta en la semifinal del Mundial de los Desayunos. | Fuente: RPP
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Ibai lanzó un torneo para elegir el mejor desayuno del mundo. Perú llegó a la semifinal y ahora compite contra Chile, que participa con su marraqueta con palta. Aquí te contamos cómo se prepara.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Mundial de los Desayunos 2025
Conocemos cómo se prepara la marraqueta, el competidor del pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos. | Fuente: RPP

La fiebre por el Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, sigue creciendo. El lunes, el streamer español anunció en sus redes sociales que Perú clasificó a semifinales con su tradicional pan con chicharrón, tras imponerse al bolón verde de Ecuador. Ahora, el plato peruano se enfrentará a un nuevo contendiente: la marraqueta con palta de Chile.

¿Pero en qué consiste exactamente el desayuno chileno? Según la descripción de Ibai, se trata de una “bocata de aguacate” que puede prepararse de distintas maneras. “Creo que puede llevar también huevo, tomate, jamón... hay diferentes formas de hacer esta bocata”, comentó durante la presentación del platillo en el torneo.

¿Cómo se prepara la marraqueta con palta?

Sin embargo, la explicación generó debate. El cocinero chileno Marcos Ugarte, desde su puesto en el mercado de Magdalena, aclaró a RPP que la marraqueta no es un platillo en sí, sino un pan tradicional chileno, similar a una ciabatta, baguette o pan francés. “Se consume mucho en el desayuno y suele acompañarse con palta o jamón”, detalló.

El chef también precisó que lo mostrado en el Mundial de los Desayunos no representa un plato común en Chile. “Lo que presentó Ibai en realidad es un sándwich que se come muy poco allá. No es un sándwich que se venda. Si alguien pide marraqueta en un restaurante, le van a dar solo el pan”, subrayó.

Eso sí, Ugarte recordó que en Chile existe una rica tradición de sándwiches. Entre ellos destaca el Barros Luco, bautizado en honor al expresidente Ramón Barros Luco. Este clásico lleva pan, churrasco frito y queso fundido en capas. “Es mucho más tradicional que ese otro que no sé ni cómo llamarlo”, concluyó.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Semifinal

  • Perú vs.Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai en sus redes.

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La semifinal arranca el miércoles 3 de septiembre.

