“Levanta la cabeza, estoy orgullosa de ti y de Alianza Lima”: el mensaje de aliento de la esposa de Hernán Barcos

La eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025 no solo dejó tristeza entre sus hinchas, también muestras de aliento desde el entorno más cercano a sus jugadores. Una de ellas fue la de Giuli Cunha, esposa del delantero argentino Hernán Barcos, quien utilizó sus redes sociales para dedicar palabras de apoyo tanto al club como a su pareja.

En su cuenta de Instagram, Cunha publicó un mensaje dirigido directamente a la institución blanquiazul, donde expresó su fidelidad y orgullo pese al duro momento: “Orgullosa de este club siempre. Arriba Alianza toda la vida”, escribió junto a una imagen del equipo.

Asimismo, dedicó unas líneas al ‘Pirata’ Barcos, figura y capitán del cuadro íntimo, a quien animó a mantener la fortaleza y la motivación tras la caída en el torneo internacional: “Y a ti, te admiro. Levanta la cabeza, tienes mucho por delante”, compartió.

Giuli Cunha le dedicó un mensaje a Hernán Barcos tras la eliminación de Alianza Lima.Fuente: Instagram: @giulicunha

También le dejó un dedicatoria al club.Fuente: Instagram: @giulicunha

Alianza Lima, eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Llegó a su fin. Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana 2025 luego de perder 1-2 ante la Universidad de Chile, en Coquimbo.

Los ‘blanquiazules’ sufrieron un gol de vestuario apenas a los 5’, cuando Lucas Assadi anotó el 1-0 con una certera definición. Alianza Lima no encontraba el sendero del empate y volvería a recibir un golpe anímico cuando a los 51’ Javier Altamirano convirtió el 2-0.

‘Pipo’ Gorosito no bajaría los brazos y fue así que a los 64’, Eryc Castillo convirtió el descuento para ilusionar a los hinchas ‘blanquiazules’. No obstante, la contundencia no estuvo de su lado y el pitazo final terminaría decretando la eliminación de Alianza Lima y el pase de la U de Chile, que en semifinales se verá la cara con Lanús.

Tras la eliminación de la Sudamericana, el cuadro blanquiazul deberá concentrar sus esfuerzos en el torneo local.

Con 41 años, Hernán Barcos desea continuar en el fútbol

Hernán Barcos sorprendió al revelar que -probablemente- no se retire del fútbol profesional al final de la temporada con Alianza Lima. En conversación con Globoesporte, reveló que dijo que jugaría un año más para "prepararse para parar" y que todavía no ha sentido las "ganas de renunciar".

“Dije que voy a jugar un año más para prepararme para parar porque, físicamente, me siento bien. Todavía puedo competir, que es lo más importante", dijo en un inicio. "Todavía no he sentido ganas de renunciar, pero me dije a mí mismo que me preparara mentalmente y no es fácil. Veremos cómo termina el año y luego decidiremos qué es lo mejor para todos”, complementó.

Luego, al ser consultado sobre qué haría tras su retiro, afirmó que seguiría vinculado al fútbol, tal vez como entrenador o mánager deportivo.

“Definitivamente estaré involucrado en el fútbol. He vivido para el fútbol durante 25 años. Es difícil no verlo. No digo imposible, porque nunca se sabe. Pero creo que continuaré mi carrera, si no como entrenador, entonces como mánager deportivo o algo así”, aseveró.

